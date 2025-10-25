Chhath Special Trains: छठ के बाद सुरक्षित वापसी की तैयारी: घर लौटेंगे श्रद्धालु, रेल चलाएगी 6 हज़ार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

परंपरागत रूप से छठ महापर्व के बाद लौटने वालों की संख्या काफी अधिक होती है,बहुसंख्यक श्रद्धालु बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा अन्य इलाके से आते-जाते हैं। इस वर्ष लौटने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, और इसके मद्देनज़र रेलवे तथा संबंधित विभागों ने सह-सहायता की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार, विशेष ट्रेनों का प्रभार 28 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से बढ़ाया जाएगा, ताकि घाटों से लौटने वालों को लंबी प्रतीक्षा या ट्रेन न मिलने जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े।