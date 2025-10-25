Chhath Special Trains: छठ के बाद सुरक्षित वापसी की तैयारी: घर लौटेंगे श्रद्धालु, रेल चलाएगी 6 हज़ार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

भीड़ नहीं बनेगी समस्या: त्योहार बाद लौटने पर विशेष ट्रेनों का इंतज़ाम (फोटो सोर्स : AI)
Chhath Special Trains 2025: चार दिवसीय पवित्र पर्व छठ महापर्व (25 –28 अक्टूबर 2025 ) के समापन के बाद लौटने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए Indian Railways ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार के प्रमुख रूटों पर व्यापक इंतज़ाम किए हैं। पर्व के समापन तिथि 28 अक्टूबर के बाद यात्रियों की भीड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने लगभग 6,000 से अधिक विशेष ट्रेनें संचालित करने का ‘महा-प्लान’ तैयार किया है।
स्पेशल ट्रेनें के साथ-साथ रेलवे ने लखनऊ सहित गोरखपुर, बनारस, बलिया, प्रयागराज जैसे प्रमुख जंक्शनों पर भीड़ प्रबंधन, मौसम-रोधी इंतज़ाम, टिकटिंग काउंटर एवं होल्डिंग एरिया जैसी सुविधाएँ भी पूरी कर ली हैं ताकि त्योहार के बाद लौटने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वर्ष दिवाली एवं छठ पर्व के मद्देनज़र बताया कि रेलवे देशव्यापी तौर पर लगभग 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। इनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश-बिहार रूट विशेषाधिकार प्राप्त हैं। मीडिया स्रोतों के अनुसार इन ट्रेन सेवाओं का उद्देश्य है त्योहार के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाना, अतिरिक्त सीट/कोच मुहैया कराना तथा भीड़ को नियंत्रित करना।
उदाहरण के लिए, झारखंड-गोरखपुर के लिए विशेष ट्रेन (No.08629/86 630) चलाई जा रही है, जो 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार रवाना होगी।
लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा हेतु विशेष इंतज़ाम किये गए हैं:
परंपरागत रूप से छठ महापर्व के बाद लौटने वालों की संख्या काफी अधिक होती है,बहुसंख्यक श्रद्धालु बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा अन्य इलाके से आते-जाते हैं। इस वर्ष लौटने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, और इसके मद्देनज़र रेलवे तथा संबंधित विभागों ने सह-सहायता की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार, विशेष ट्रेनों का प्रभार 28 अक्टूबर के बाद विशेष रूप से बढ़ाया जाएगा, ताकि घाटों से लौटने वालों को लंबी प्रतीक्षा या ट्रेन न मिलने जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े।
हालांकि इस तरह का लॉजिस्टिक ऑपरेशन आसान नहीं है। रेलवे को निम्नलिखित चुनौतियों से निपटना होता है:
यात्रियों की यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने कुछ उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित पहलियाँ शुरू की हैं:
