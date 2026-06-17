मेरठ: 7 साल के मासूम अंगद की हत्या, नहर में फेंका

उत्तर प्रदेश के मेरठ में 7 वर्षीय मासूम अंगदवीर की हत्या कर दी गई है। वारदात को बच्चे की मां के पूर्व परिचित अर्पित शर्मा ने अंजाम दिया है। आरोपी ने मासूम को बहला-फुसलाकर कार में बैठाया और फिर उसे नहर में फेंक दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
परिजनों के बयान के मुताबिक, अंगदवीर साइकिल चलाकर घर पहुंचा और घर के बाहर खेलने लगा। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी अंगदवीर घर नहीं लौटा तो चितां हई। इस पर उसकी तलाश शुरू की गई। गांव और आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। शाम होते-होते बच्चे की दादी बलविंदर कौर बहसूमा थाने पहुंचीं और अपहरण की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
एसपी देहात अभिजीत कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस की पांच टीमें बच्चे की तलाश में लगा दी गईं। जांच के दौरान जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो एक सफेद वैगनआर कार में अंगद को जाते हुए देखा गया। फुटेज में बच्चा बिना किसी डर या झिझक के कार में बैठता नजर आया, जिससे पुलिस को अंदेशा हुआ कि उसे ले जाने वाला कोई परिचित व्यक्ति था। परिजनों की शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने मीरापुर निवासी अर्पित शर्मा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।
मां से शादी की चाह में रची साजिश
पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे आरोपी अर्पित शर्मा टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मेरठ पुलिस के मुताबिक, थाना बहसूमा पर 07 वर्षीय बालक की गुमशुदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस जांच के दौरान आरोपी अर्पित शर्मा को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में बालक को नहर में फेंकने की बात स्वीकार की है। आरोपी बच्चे एवं बालक की माता का पूर्व परिचित था। विवेचना में अपहरण जैसी कोई बात नहीं पाई गई है। वर्तमान में गोताखोर एवं पीएसी की टीमें बालक की तलाश में जुटी हैं।
जानकारी के अनुसार आरोपी अर्पित शर्मा एचडीएफसी बैंक में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वह पहले भी पीड़ित परिवार के घर आता-जाता रहा था।
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