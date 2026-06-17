मेरठ: 7 साल के मासूम अंगद की हत्या, नहर में फेंका

एसपी देहात अभिजीत कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस की पांच टीमें बच्चे की तलाश में लगा दी गईं। जांच के दौरान जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो एक सफेद वैगनआर कार में अंगद को जाते हुए देखा गया। फुटेज में बच्चा बिना किसी डर या झिझक के कार में बैठता नजर आया, जिससे पुलिस को अंदेशा हुआ कि उसे ले जाने वाला कोई परिचित व्यक्ति था। परिजनों की शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने मीरापुर निवासी अर्पित शर्मा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।