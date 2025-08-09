बलिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री दानिश आजाद अंसारी, हर संभव मदद का भरोसा

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बलिया में अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी जरूरतमंदों को भोजन, पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा और मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज मौजूद रहे। टीम ने राहत शिविरों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रशासन ने जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में कई राहत शिविर स्थापित किए हैं। यहां पीड़ितों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित भूखा न रहे और हर जरूरतमंद को सुरक्षित आश्रय मिले। उन्होंने लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने और अपनी समस्याएं निसंकोच साझा करने की अपील की। साथ ही, संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए और राहत सामग्री की आपूर्ति लगातार जारी रहे।मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों के साथ हर कदम पर खड़ी है और किसी भी व्यक्ति को असहाय महसूस नहीं होने दिया जाएगा।