बलिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री दानिश आजाद अंसारी, हर संभव मदद का भरोसा

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित भूखा न रहे और हर जरूरतमंद को सुरक्षित आश्रय मिले। उन्होंने लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने और अपनी समस्याएं निसंकोच साझा करने की अपील की। साथ ही, संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए और राहत सामग्री की आपूर्ति लगातार जारी रहे।मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों के साथ हर कदम पर खड़ी है और किसी भी व्यक्ति को असहाय महसूस नहीं होने दिया जाएगा।