यूपी न्यूज

बलिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री दानिश आजाद अंसारी, हर संभव मदद का भरोसा

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शुक्रवार को बलिया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कहा कि योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, हर संभव मदद दी जाएगी।

बलिया

Aman Pandey

Aug 09, 2025

Ballia News
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शुक्रवार को बलिया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। PC: IANS

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बलिया में अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

बाढ़ राहत कार्य तेज करने के निर्देश

मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी जरूरतमंदों को भोजन, पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री के साथ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा और मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज मौजूद रहे। टीम ने राहत शिविरों का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रशासन ने जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में कई राहत शिविर स्थापित किए हैं। यहां पीड़ितों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है।

'कोई भी पीड़ित भूखा या बेघर न रहे'

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित भूखा न रहे और हर जरूरतमंद को सुरक्षित आश्रय मिले। उन्होंने लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने और अपनी समस्याएं निसंकोच साझा करने की अपील की। साथ ही, संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए और राहत सामग्री की आपूर्ति लगातार जारी रहे।मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों के साथ हर कदम पर खड़ी है और किसी भी व्यक्ति को असहाय महसूस नहीं होने दिया जाएगा।

09 Aug 2025 07:50 am

बलिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री दानिश आजाद अंसारी, हर संभव मदद का भरोसा

