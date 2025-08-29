Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

एक बार फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मेगा ब्लॉक, जानिए कौन सी ट्रेनें रहेंगी निरस्त

गोरखपुर-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल डबलिंग रूट पर होगा इंटरलाकिंग कार्य के कारण एक बार फिर गोरखपुर जंक्शन पर मेगा ब्लॉक लगेगा। जिस कारण रूट बदलकर 26 ट्रेनें चलाई जाएंगी और 21 से 30 सितंबर तक ट्रेनों का संचलन प्रभावित रहेगा।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 29, 2025

Gorakhpur, up news
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखपुर जंक्शन पर फिर लगेगा मेगा ब्लॉक

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर ट्रेनों की आवाजाही पर विराम लगेगा, यह इस कारण होगा क्योंकि गोरखपुर जंक्शन-डोमिनगढ़ (04 किमी) तीसरी लाइन एवं गोरखपुर-नकहा जंगल (05 किमी) दोहरीकरण कार्य में 22 सितंबर को प्री-इंटरलॉक एवं 23 से 26 सितंबर तक नाॅन इंटरलॉकिंग कार्य के रेल प्रशासन ने ब्लॉक लिया है।

26 सितंबर को ट्रेन चलाकर होगा निरीक्षण

नान इंटरलॉकिग कार्य के बाद 26 सितंबर को रेल संरक्षा आयुक्त ट्रेन दौड़ाकर निरीक्षण करेंगे। इसके चलते 21 से 30 सितंबर के बीच विभिन्न तिथियों में गोरखधाम, अमरनाथ, पनवेल, देहरादून सहित 124 ट्रेनें निरस्त रहेंगी और 26 ट्रेनें रास्ता बदलकर चलाई जाएंगी। यह जानकारी एनईआर के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी।

पुलिस टीम पर पथराव, पिता और उनकी दो बेटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
कानपुर
पुलिस की गिरफ्त में पिता और उसकी दो पुत्रियां (फोटो सोर्स- 'X' पुलिस कमिश्नरेट कानपुर)

गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ये महत्वपूर्ण ट्रेनें निरस्त रहेंगी

21 से 27 सितंबर तक 12555 गोरखपुर-बठिण्डा गोरखधाम एक्सप्रेस, 22 से 28 सितंबर तक 12556 बठिण्डा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस, 21 से 28 सितंबर तक 15018 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 25 से 29 सितंबर तक 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22 सितंबर को 12587 गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस, 27 सितंबर को 12588 जम्मूतवी-गोरखपुर अमरनाथ एक्सप्रेस, 22, 23 एवं 25 सितंबर को 2595 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस, 23, 24 एवं 26 सितंबर को 12596 आनंद विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22, 23, 25 एवं 26 सितंबर को 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस, 23, 24, 26, 27 सितंबर को 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22 सितंबर को 15078 गोमती नगर-कामाख्या एक्सप्रेस, 23 सितंबर को 15077 कामाख्या-गोमतीनगर एक्सप्रेस, 22 से 27 सितंबर तक 15081/15082 गोरखपुर-गोमती नगर-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22 से 26 सितंबर तक 15132 वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस, 23 से 27 सितंबर तक 15131 गोरखपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस, 22 सितंबर को 22533 गोरखपुर-यशवन्तपुर एक्सप्रेस, 24 सितंबर को 22534 यशवन्तपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस, 23 सितंबर को 15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस, 23 से 27 सितंबर तक 15004 गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस, 24 से 28 सितंबर तक 15003 कानपुर अनवरगंज-गोरखपुर, 23 से 27 सितंबर तक 22537 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 23 से 30 सितंबर तक 22538 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 23 से 27 सितंबर को 15032 लखनऊ जं.-गोरखपुर एक्सप्रेस, 24 से 28 सितंबर तक 15031 गोरखपुर-लखनऊ जं. एक्सप्रेस, 23 एवं 26 सितंबर को 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस, 24 एवं 26 सितंबर को 15005 गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस, 25 एवं 30 सितंबर को 15006 देहरादून-गोरखपुर एक्सप्रेस

गोरखपुर-गोंडा की जगह औंड़िहार-वाराणसी होकर चलेंगी ये ट्रेनें

21 से 26 सितंबर तक 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस, 20 से 26 सितंबर तक 15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस, 21 से 25 सितंबर तक 19037 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस, 23 से 26 सितंबर तक 19038 बरौनी-बांद्र टर्मिनस एक्सप्रेस, 22 सितंबर को 15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस, 24 एवं 26 सितंबर को 15109 छपरा-मथुरा जं. एक्सप्रेस, 22 से 27 सितंबर तक 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल, 22 से 26 सितंबर तक 02564 नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल, 22 से 26 सितंबर तक 13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस, 22 से 26 सितंबर तक 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस, 22 से 26 सितंबर तक 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस, 22 से 26 सितंबर तक 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-आजमगढ़ एक्सप्रेस, 23 से 27 सितंबर तक 12553 सहरसा-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, 26 सितंबर को 12554 नई दिल्ली-सहरसा वैशाली एक्सप्रेस

ओ पी राजभर ने अखिलेश यादव को बता दिया भाजपा की B टीम, वोटर अधिकार यात्रा पर की यह टिप्पणी
लखनऊ
image

Updated on:

29 Aug 2025 11:21 pm

Published on:

29 Aug 2025 10:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / एक बार फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मेगा ब्लॉक, जानिए कौन सी ट्रेनें रहेंगी निरस्त

