एक बार फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मेगा ब्लॉक, जानिए कौन सी ट्रेनें रहेंगी निरस्त

21 से 27 सितंबर तक 12555 गोरखपुर-बठिण्डा गोरखधाम एक्सप्रेस, 22 से 28 सितंबर तक 12556 बठिण्डा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस, 21 से 28 सितंबर तक 15018 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 25 से 29 सितंबर तक 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22 सितंबर को 12587 गोरखपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस, 27 सितंबर को 12588 जम्मूतवी-गोरखपुर अमरनाथ एक्सप्रेस, 22, 23 एवं 25 सितंबर को 2595 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस, 23, 24 एवं 26 सितंबर को 12596 आनंद विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22, 23, 25 एवं 26 सितंबर को 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस, 23, 24, 26, 27 सितंबर को 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22 सितंबर को 15078 गोमती नगर-कामाख्या एक्सप्रेस, 23 सितंबर को 15077 कामाख्या-गोमतीनगर एक्सप्रेस, 22 से 27 सितंबर तक 15081/15082 गोरखपुर-गोमती नगर-गोरखपुर एक्सप्रेस, 22 से 26 सितंबर तक 15132 वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस, 23 से 27 सितंबर तक 15131 गोरखपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस, 22 सितंबर को 22533 गोरखपुर-यशवन्तपुर एक्सप्रेस, 24 सितंबर को 22534 यशवन्तपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस, 23 सितंबर को 15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस, 23 से 27 सितंबर तक 15004 गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस, 24 से 28 सितंबर तक 15003 कानपुर अनवरगंज-गोरखपुर, 23 से 27 सितंबर तक 22537 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 23 से 30 सितंबर तक 22538 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, 23 से 27 सितंबर को 15032 लखनऊ जं.-गोरखपुर एक्सप्रेस, 24 से 28 सितंबर तक 15031 गोरखपुर-लखनऊ जं. एक्सप्रेस, 23 एवं 26 सितंबर को 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस, 24 एवं 26 सितंबर को 15005 गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस, 25 एवं 30 सितंबर को 15006 देहरादून-गोरखपुर एक्सप्रेस