गोरखपुर में पतंजलि और अमूल के प्रोडक्ट जांच में मिले फेल, खाद्य विभाग ने भेजी नोटिस

गोरखपुर में दो बड़ी कंपनियों के खाद्य पदार्थ जांच में फेल पाए गए हैं, बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पतंजलि के डिपो से तेल का नमूना और गोलघर से अमूल के वाहन से दही का नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा था। इसकी रिपोर्ट आ गई है। दोनों नमूने अधोमानक मिले हैं। जिन व्यापारियों के यहां से नमूने लिए गए हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है। एक महीने के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है, जवाब न मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।