गोरखपुर में पतंजलि और अमूल के प्रोडक्ट जांच में मिले फेल, खाद्य विभाग ने भेजी नोटिस

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पतंजलि और अमूल के नमूने फेल
गोरखपुर में दो बड़ी कंपनियों के खाद्य पदार्थ जांच में फेल पाए गए हैं, बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पतंजलि के डिपो से तेल का नमूना और गोलघर से अमूल के वाहन से दही का नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा था। इसकी रिपोर्ट आ गई है। दोनों नमूने अधोमानक मिले हैं। जिन व्यापारियों के यहां से नमूने लिए गए हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है। एक महीने के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है, जवाब न मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने 29 अप्रैल 2025 को बेलीपार क्षेत्र के चनऊ स्थित पतंजलि के संचालक के यहां से 1260 लीटर तेल जब्त किया था। यहीं से नमूना लिया गया था। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पतंजलि के सीएंडएफ तेजस्वी ट्रेडर्स पर छापा मारकर 1260 लीटर रिफाइन, सोयाबीन व पाम आयल जब्त किया था, जांच में तेल का नमूना फेल हो गया।
इसी तरह सितंबर में गोलघर में अमूल के खाद्य पदार्थ लेकर जा रहे वाहन को रोककर चेक किया गया। इसमें से दही का नमूना लिया गया था। रिपोर्ट आयी तो यह भी फेल हो गया। सहायक आयुक्त ने बताया कि रिपोर्ट में नमूना फेल होने की जानकारी पतंजलि के सीएंडएफ संचालक व अमूल की दही का नमूना फूल होने की जानकारी संबंधित दुकानदार को देकर जवाब मांगा गया है। उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।
