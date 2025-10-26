Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

सोलर पैनल के बाद BJP नेता का बिजली कनेक्शन काटना पड़ा भारी, SDO-JE, XEN के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

Action against XEN, SDO, JE उन्नाव में सोलर पैनल लगाने के बाद बिजली विभाग ने एक साथ 30 महीने का बिल भेजा दिया। जिसकी मीटर रीडिंग भी गलत थी। एक्सईएन, एसडीओ और जेई की लापरवाही की शिकायत बिजली मंत्री तक पहुंची तो तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 26, 2025

सोलर पैनल लगाने के बाद बिजली बिल गलत (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Action against XEN, SDO, JE उन्नाव में भाजपा नेता के घर का बिजली कनेक्शन काटना एसडीओ और 'जेई' को भारी पड़ गया। जब शिकायत मिलने पर जांच कराई गई और मध्यांचल अध्यक्ष ने एसडीओ और 'जेई' को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 'जेई' को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है वही एक्सईएन और एसडीओ पर कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष क्षितिज शुक्ला ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री से शिकायत की थी। ‌

सोलर पैनल लगवाने से मुश्किलें बढ़ीं

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष क्षितिज शुक्ला ने ऊर्जा मंत्री से शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि 2022 में उनके घर में सोलर पैनल लगवाया था।इसके बाद से मीटर रीडिंग लेने के लिए कोई भी नहीं आया। इस संबंध में कई बार विभाग से संपर्क भी किया गया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

एक साथ 30 महीने का बिल

क्षितिज शुक्ला ने बताया कि अब एक साथ 30 महीने का बिल 1.31 लाख रुपए भेज दिया गया। मीटर रीडिंग के साथ जांच करने पर पता चला कि बिल गलत आया है। इस संबंध में उन्होंने एक्सईएन सिटी सौरव निगम से शिकायत की। उन्होंने एसडीओ और जेई को बिल में सुधार करने के निर्देश दिए। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों ने बिल ठीक नहीं किया। बार-बार शिकायत करने पर 22 अक्टूबर को बिल सुधार कर दिया गया। लेकिन जमा करने के लिए समय नहीं दिया गया। 24 अक्टूबर कनेक्शन को काट दिया गया।

ऊर्जा मंत्री से शिकायत

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से इस संबंध में शिकायत की। एके शर्मा ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अध्यक्ष को निर्देशित किया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीते शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष गोयल ने अधीक्षण अभियंता को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

तीन अधिकारियों पर गिरी गाज

चेयरमैन के आदेश पर तीन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी। फटकार के बाद अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह ने काशीराम कब्बाखेड़ा सब स्टेशन के जेई मुकेश भारती को निलंबित कर दिया।एक्सईएन (प्रथम) सौरव निगम का तबादला और एसडीओ सुशील कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता को लिखा गया है।

Published on:

26 Oct 2025 07:50 am

