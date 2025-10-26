सोलर पैनल के बाद BJP नेता का बिजली कनेक्शन काटना पड़ा भारी, SDO-JE, XEN के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

Action against XEN, SDO, JE उन्नाव में भाजपा नेता के घर का बिजली कनेक्शन काटना एसडीओ और 'जेई' को भारी पड़ गया। जब शिकायत मिलने पर जांच कराई गई और मध्यांचल अध्यक्ष ने एसडीओ और 'जेई' को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 'जेई' को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है वही एक्सईएन और एसडीओ पर कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष क्षितिज शुक्ला ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री से शिकायत की थी। ‌