मौत से पहले अतीक को सताता था एक ही डर, कैमरे पर चीख-चीख कर लगाता था गुहार

अतीक अहमद का जन्म 1962 में प्रयागराज के एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता टांगेवाले का काम करते थे। स्कूल छोड़ने के बाद अतीक छोटे-मोटे अपराधों में शामिल हो गया। 1979 में पहली हत्या का केस उसके नाम दर्ज हुआ। धीरे-धीरे उसने अपराध की दुनिया में जगह बनाई। 90 के दशक में उसका बड़ा प्रतिद्वंद्वी शौकत इलाही एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद अतीक का जलवा बढ़ गया। उसने एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, लैंड माफिया और हत्याओं का नेटवर्क खड़ा कर लिया। प्रयागराज से लेकर आसपास के जिलों तक उसका आतंक फैल गया। लोग कहते थे कि अतीक का एक फोन कॉल काफी था। कोई भी विरोध करने वाला गायब हो जाता था। अतीक ने राजनीति में भी कदम रखा। वह विधायक बना और बाद में सांसद भी चुना गया। जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ता था। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने उसके परिवार की करोड़ों की संपत्ति जब्त की। बुलडोजर चलाकर अवैध मकान गिराए गए।