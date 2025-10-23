Patrika LogoSwitch to English

जयपुर से मधुबनी जा रही बस पलटी, एक बार फिर RTO पर प्रश्नचिन्ह…दो सौ यात्रियों से भरी बस 1244 किमी तक की सफर

कुशीनगर जिले के NH 28 पर जयपुर से बिहार जा रही यात्रियों से ठसाठस भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, इस हादसे में दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। ताज्जुब की बात है 56 सीटों की बस में लगभग दो सौ यात्री सवार थे और बस 1244 किमी सफर तय कर चुकी थी लेकिन कहीं RTO की नजर नहीं पड़ी।

less than 1 minute read

कुशीनगर

image

anoop shukla

Oct 23, 2025

Up news, kushinagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, घायलों का हालचाल लेती SDM आकांक्षा

गुरुवार सुबह लगभग छह बजे NH 28 पर बिहार सीमा से पहले बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास जयपुर से मधुबनी, बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दो दर्जन से ज्यादे लोग घायल हो गए जिनमें पति-पत्नी और तीन बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यात्रियों के मुताबिक यह बस श्रीकृष्णा ट्रैवल कंपनी की है जिसमें लगभग दो सौ यात्री सवार थे जो छठ मनाने घर जा रहे थे।

तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, दर्जनों यात्री हुए घायल

बस के दुर्घटनाग्रस्त होते ही चीख पुकार मच गई, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से निकालने लगे, पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और क्रेन से बस को किनारे हत्या गया। घटना जे वक्त हाइवे घंटों जाम रहा। हादसे के बाद चालक और बस स्टाफ मौके से फरार हो गए। इस हादसे के बाद एक बार फिर RTO विभाग के अधिकारियों पर उंगली उठी है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर तमकुहीराज की SDM आकांक्षा मिश्रा भी पहुंची। उन्होंने बताया कि बस ने जयपुर से मधुबनी जा रही थी, सुबह हादसे का शिकार हो गई। तहसील प्रशासन की मदद से यात्रियों के लिए नाश्ते-भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। कुछ देर में यात्रियों को आगे की यात्रा का प्रबंध किया जाएगा।

Published on:

23 Oct 2025 11:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / जयपुर से मधुबनी जा रही बस पलटी, एक बार फिर RTO पर प्रश्नचिन्ह…दो सौ यात्रियों से भरी बस 1244 किमी तक की सफर

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

