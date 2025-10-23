जयपुर से मधुबनी जा रही बस पलटी, एक बार फिर RTO पर प्रश्नचिन्ह…दो सौ यात्रियों से भरी बस 1244 किमी तक की सफर

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, घायलों का हालचाल लेती SDM आकांक्षा
गुरुवार सुबह लगभग छह बजे NH 28 पर बिहार सीमा से पहले बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास जयपुर से मधुबनी, बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दो दर्जन से ज्यादे लोग घायल हो गए जिनमें पति-पत्नी और तीन बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यात्रियों के मुताबिक यह बस श्रीकृष्णा ट्रैवल कंपनी की है जिसमें लगभग दो सौ यात्री सवार थे जो छठ मनाने घर जा रहे थे।
बस के दुर्घटनाग्रस्त होते ही चीख पुकार मच गई, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से निकालने लगे, पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और क्रेन से बस को किनारे हत्या गया। घटना जे वक्त हाइवे घंटों जाम रहा। हादसे के बाद चालक और बस स्टाफ मौके से फरार हो गए। इस हादसे के बाद एक बार फिर RTO विभाग के अधिकारियों पर उंगली उठी है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर तमकुहीराज की SDM आकांक्षा मिश्रा भी पहुंची। उन्होंने बताया कि बस ने जयपुर से मधुबनी जा रही थी, सुबह हादसे का शिकार हो गई। तहसील प्रशासन की मदद से यात्रियों के लिए नाश्ते-भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। कुछ देर में यात्रियों को आगे की यात्रा का प्रबंध किया जाएगा।
