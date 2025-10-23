जयपुर से मधुबनी जा रही बस पलटी, एक बार फिर RTO पर प्रश्नचिन्ह…दो सौ यात्रियों से भरी बस 1244 किमी तक की सफर

बस के दुर्घटनाग्रस्त होते ही चीख पुकार मच गई, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से निकालने लगे, पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और क्रेन से बस को किनारे हत्या गया। घटना जे वक्त हाइवे घंटों जाम रहा। हादसे के बाद चालक और बस स्टाफ मौके से फरार हो गए। इस हादसे के बाद एक बार फिर RTO विभाग के अधिकारियों पर उंगली उठी है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर तमकुहीराज की SDM आकांक्षा मिश्रा भी पहुंची। उन्होंने बताया कि बस ने जयपुर से मधुबनी जा रही थी, सुबह हादसे का शिकार हो गई। तहसील प्रशासन की मदद से यात्रियों के लिए नाश्ते-भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। कुछ देर में यात्रियों को आगे की यात्रा का प्रबंध किया जाएगा।