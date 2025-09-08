नशे में धुत कार सवारों की कार,धमाके के साथ पेड़ से टकराई, एक युवक की दर्दनाक मौत…दूसरा घायल

जानकारी के मुताबिक मृतक अभय यादव रविवार की शाम दोस्तों संग कहीं गए हुए थे और देर रात घर लौट रहे थे। कार जैसे ही सहजनवा थाना क्षेत्र के तिलौरा के आगे जोगिया चौराहे पर पहुंची, चालक ने नियंत्रण खो दिया। कार पेड़ से जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला, लेकिन अभय यादव तब तक दम तोड़ चुका था।

