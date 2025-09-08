नशे में धुत कार सवारों की कार,धमाके के साथ पेड़ से टकराई, एक युवक की दर्दनाक मौत…दूसरा घायल

गोरखपुर जिले के सहजनवा के जोगिया चौराहे पर रविवार की देर रात तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकराने के बाद गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में भीटी रावत निवासी अभय यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार राजेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले सीएचसी सहजनवा और फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
जानकारी के मुताबिक मृतक अभय यादव रविवार की शाम दोस्तों संग कहीं गए हुए थे और देर रात घर लौट रहे थे। कार जैसे ही सहजनवा थाना क्षेत्र के तिलौरा के आगे जोगिया चौराहे पर पहुंची, चालक ने नियंत्रण खो दिया। कार पेड़ से जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला, लेकिन अभय यादव तब तक दम तोड़ चुका था।
परिजनों ने बताया कि अभय यादव की शादी हो चुकी थी, उसकी एक छोटी बेटी है। पत्नी और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। दूसरी ओर घायल राजेश यादव निवासी फरेंदा, जो बसिया में अपने रिश्तेदार के घर रहता था, गंभीर रूप से घायल है। सूचना पाकर सहजनवा पुलिस मौके पर पहुंची, पेड़ से टकराने पर भीषण आवाज हुई जिससे आसपास के लोग भी सकते में आ गए।