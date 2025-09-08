Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

नशे में धुत कार सवारों की कार,धमाके के साथ पेड़ से टकराई, एक युवक की दर्दनाक मौत…दूसरा घायल

रविवार देर रात सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगिया चौराहे पर एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और पलट गई। हादसे में कार में सवार अभय यादव की मौके पर मौत हो गई। अभय यादव भीटी रावत का रहने वाला था, सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 08, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, भीषण दुर्घटना में युवक की मौत

गोरखपुर जिले के सहजनवा के जोगिया चौराहे पर रविवार की देर रात तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकराने के बाद गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में भीटी रावत निवासी अभय यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार राजेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले सीएचसी सहजनवा और फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पेड़ से टकराकर पलटी कार, परखच्चे उड़े

जानकारी के मुताबिक मृतक अभय यादव रविवार की शाम दोस्तों संग कहीं गए हुए थे और देर रात घर लौट रहे थे। कार जैसे ही सहजनवा थाना क्षेत्र के तिलौरा के आगे जोगिया चौराहे पर पहुंची, चालक ने नियंत्रण खो दिया। कार पेड़ से जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला, लेकिन अभय यादव तब तक दम तोड़ चुका था।

08 Sept 2025 03:38 pm

