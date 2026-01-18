UP Diwas 2026: उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का भव्य आयोजन 24 से 26 जनवरी तक, प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम

उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी 1950 को देश के सबसे बड़े राज्य का नाम ‘संयुक्त प्रांत’ से परिवर्तित होकर ‘उत्तर प्रदेश’ रखा गया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने और प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक यात्रा को रेखांकित करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस को तीन दिवसीय आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रदेश की पहचान, आत्मगौरव और विकास की निरंतर यात्रा का प्रतीक है।