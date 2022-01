UP Assembly Election: बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे डाल सकेंगे वोट, कोरोना संक्रमितों के लिए भी चुनाव आयोग ने निकाला यह उपाय

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव इस साल फरवरी और मार्च में होंगे। राज्य में चुनाव तारीखों की घोषणा के बीच कोविड संक्रमित लोगों के लिए वोट डालने का अलग तरीका चुनाव आयोग ने बताया है।

लखनऊ. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव इस साल फरवरी और मार्च में होंगे। राज्य में चुनाव तारीखों की घोषणा के बीच कोविड संक्रमित लोगों के लिए वोट डालने का अलग तरीका चुनाव आयोग ने बताया है। चुनावी तिथियां शुरू होने पर कुछ लोग यदि कोविड संक्रमित या क्वारंटाइन होते हैं, तो भी वह वोट दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कोविड सुरक्षित चुनाव आयोजित कराना है।

