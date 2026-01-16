16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

वास्तु टिप्स

Car Feng Shui Tips : कार में रखें ये छोटी चीजें, हर सफर होगा सुरक्षित, फेंगशुई के इन उपायों से टल जाएगी हर दुर्घटना

Car Feng Shui Tips in Hindi: कार में क्रिस्टल, जेड स्टोन, लाफिंग बुद्धा रखने से कैसे बढ़ती है सुरक्षा और पॉजिटिव एनर्जी, जानें आसान उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 16, 2026

Car Feng Shui Tips

Car Feng Shui Tips : ये 4 चीजें कार में रख लीं तो सफर रहेगा सुरक्षित (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Car Vastu Tips for Accident Prevention : अगर दिल से कहें तो आजकल सड़क पर निकलना सच में थोड़ा डराता है। एक्सीडेंट, चोरी, अचानक कोई गड़बड़ कुछ भी हो सकता है। हम लोग आम तौर पर कार की सर्विस, ब्रेक-लाइट, सब चेक कर लेते हैं, पर दिमाग को सुकून देने के लिए थोड़ा और भी किया जा सकता है। वास्तु से जुड़े कुछ आसान तरीके हैं जो, यकीन मानो, आपकी कार की एनर्जी को बैलेंस करते हैं और सफर को थोड़ा हल्का बना देते हैं। अब ये सिर्फ दादी-नानी वाला टोटका नहीं है। आजकल कई लोग, बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले भी इन चीज़ों को अपनाते हैं।

क्रिस्टल बॉल

सबसे पहले, अपने रियरव्यू मिरर से एक क्रिस्टल बॉल टांग लो क्लियर क्वार्ट्ज़ या ब्लैक टूमलाइन बढ़िया रहते हैं। जब धूप पड़े, तो ये क्रिस्टल चारों तरफ रोशनी फैला देते हैं, भारी-भरकम वाइब्स हटा देते हैं, और आपको सतर्क भी रखते हैं। लोग मानते हैं कि ये क्रिस्टल ढाल की तरह नेगेटिव एनर्जी और रोड रेज से बचाते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि क्रिस्टल ऐसी जगह लटके कि सूरज की चमक सीधी आंखों में न पड़े।

जेड पेंडेंट या टाइगर आई पत्थर

इसके बाद, डैशबोर्ड पर एक छोटा सा जेड पेंडेंट या टाइगर आई पत्थर रख सकते हो। जेड को सेफ ट्रैवल और लंबी उम्र का सिंबल मानते हैं, और टाइगर आई, अपनी सुनहरी लाइनों के साथ, जैसे कार का गार्ड बन जाता है। चोरी, एक्सीडेंट सब से बचाता है। दोनों पत्थरों की एनर्जी बनी रहे, इसके लिए महीने में एक बार इन्हें चांद की रोशनी में रख दो।

चीनी गांठ या बुरी नजर का ताबीज़

एक और आसान तरीका है चीनी गांठ या बुरी नज़र का ताबीज। मिरर से लाल रेशम की चीनी गांठ या नीला बुरी नजर का ताबीज लटका लो। कहा जाता है, ये नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लेते हैं और कार से दूर रखते हैं। सफर में सबका मूड ठीक रहता है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े भी कम हो जाते हैं। असली वाला खरीदना हो तो प्लास्टिक छोड़ो, नैचुरल सिल्क वाला लो मजा ही कुछ और है।

लाफिंग बुद्धा

आखिर में, लाफिंग बुद्धा। इनकी छोटी सी मूर्ति डैशबोर्ड पर अपनी तरफ मुंह करके रख दो। लोग मानते हैं कि इनकी मौजूदगी खुशियां लाती है, रास्ते आसान करती है, और सफर में सुरक्षा का अहसास कराती है। कहते हैं, इनका पेट रगड़ने से बरकत आती है। ये मूर्ति आपको ट्रैफिक के झंझट में भी मुस्कुराना याद दिलाती है।

ये सब करने में ज्यादा झंझट नहीं है। पुरानी बातें हैं, पर सच में थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी का कोई नुकसान नहीं होता।

Pradosh Vrat-Masik Shivratri Maha Sayong 2026

Published on:

16 Jan 2026 01:41 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Car Feng Shui Tips : कार में रखें ये छोटी चीजें, हर सफर होगा सुरक्षित, फेंगशुई के इन उपायों से टल जाएगी हर दुर्घटना

