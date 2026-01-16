Car Feng Shui Tips : कार में रखें ये छोटी चीजें, हर सफर होगा सुरक्षित, फेंगशुई के इन उपायों से टल जाएगी हर दुर्घटना

Car Vastu Tips for Accident Prevention : अगर दिल से कहें तो आजकल सड़क पर निकलना सच में थोड़ा डराता है। एक्सीडेंट, चोरी, अचानक कोई गड़बड़ कुछ भी हो सकता है। हम लोग आम तौर पर कार की सर्विस, ब्रेक-लाइट, सब चेक कर लेते हैं, पर दिमाग को सुकून देने के लिए थोड़ा और भी किया जा सकता है। वास्तु से जुड़े कुछ आसान तरीके हैं जो, यकीन मानो, आपकी कार की एनर्जी को बैलेंस करते हैं और सफर को थोड़ा हल्का बना देते हैं। अब ये सिर्फ दादी-नानी वाला टोटका नहीं है। आजकल कई लोग, बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले भी इन चीज़ों को अपनाते हैं।