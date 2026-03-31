April Vaishakh Month Vastu Tips: भगवान विष्णु के प्रिय महीने से पहले पहले सुधार लें ये 5 वास्तु गलतियां, नहीं तो बढ़ सकती है आर्थिक तंगी

April Vaishakh Month Vastu Tips: अप्रैल के साथ ही वैशाख मास की शुरुआत घर की ऊर्जा में बड़े बदलाव का संकेत देती है। भगवान विष्णु के प्रिय इस महीने में किए गए छोटे-छोटे वास्तु सुधार जीवन पर गहरा असर डाल सकते हैं। मान्यता है कि अगर वैशाख शुरू होने से पहले घर की कुछ गलतियों को ठीक कर लिया जाए, तो आर्थिक तंगी से बचा जा सकता है। यह समय सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और धन स्थिरता लाने के लिए बेहद खास माना जाता है। ऐसे में इन 5 वास्तु बदलावों को अपनाकर आप पूरे साल सुख-समृद्धि का लाभ पा सकते हैं।