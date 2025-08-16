Vastu Tips: बार-बार बीमार पड़ते हैं घर के लोग? जानिए इसके पीछे छुपे वास्तु दोष और उपाय

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, हमारे घर की दिशा, संरचना और ऊर्जा का सीधा असर सेहत पर पड़ता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो बीमारी और मानसिक तनाव बार-बार दस्तक दे सकते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों में सुधार होता है। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले वास्तु दोष और उनके समाधान