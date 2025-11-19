Patrika LogoSwitch to English

Vastu Tips : घर में हाथी की मूर्ति क्यों और किस दिशा में रखें? जानें राहु और सूंड से जुड़ा नियम

Vastu Tips Hindi For Elephant Idol:: घर में हाथी की मूर्ति या आइडल रखने के वास्तु नियम। जानिए कौन सी दिशा (नॉर्थ-वेस्ट, साउथ-वेस्ट) है सही, सूंड का मुख कहाँ होना चाहिए (नीचे की ओर) और राहु की महादशा में इसे रखने से क्यों बचें। हाथी लाता है शक्ति, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि।

2 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 19, 2025

Vastu Tips for Elephant Idol

Vastu Tips for Elephant Idol : हाथी की मूर्ति: क्या सूंड नीचे होनी चाहिए? जानें (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Vastu Tips for Elephant Idol : हाथी और उसका आइडल राहु का प्रतीक है। अगर आपको घर में हाथी के आइडल रखने का शौक है, तो कुछ बातें हमेशा याद रखें। सबसे पहले, अपनी कुंडली जरूर देखिए—राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो हाथी का आइडल लाने से बचें।

अब आइडल लेते वक्त यह जरूर देखिए कि हाथी की सूंड नीचे की तरफ होनी चाहिए। सूंड नीचे मतलब हाथी शांत है, गुस्से वाला नहीं।

वास्तु आचार्य अल्का कालिया ने अपने यूट्यूब पॉडकास्ट में बताया कि जहां तक रखने की जगह की बात है, अगर आपके पास पीतल या मिट्टी का हाथी है, तो उसे साउथ-वेस्ट दिशा में रखें। और अगर चांदी का है, तो नॉर्थ-वेस्ट दिशा सबसे सही रहती है। बस, इतनी सी बातें ध्यान रखिए, फिर देखिए कैसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में।

हाथी सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं

शक्ति और स्थिरता की बात करें तो, हाथी जमीन पर सबसे ताकतवर जानवरों में गिने जाते हैं। उनकी मौजूदगी ही एक तरह की मजबूती और स्थिरता का एहसास कराती है। फिर बात आती है उनकी बुद्धि की—हाथी अपनी याददाश्त के लिए मशहूर हैं। लोग उन्हें समझदारी, ज्ञान और दूर की सोच का प्रतीक मानते हैं।

हाथी अपने झुंड की हिफाजत में कभी पीछे नहीं हटते। उनकी यही खूबी उन्हें सुरक्षा और वफ़ादारी का प्रतीक बना देती है। कई जगहों पर लोग मानते हैं कि हाथी सौभाग्य और समृद्धि लाते हैं। उन्हें घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और बरकत बढ़ती है।

हाथी की मूर्ति रखने के लिए सही दिशा | Elephant statue Vastu direction

मूर्ति रखने के लिए सही दिशा चुनना बहुत जरूरी है। उत्तर दिशा करियर और तरक्की से जुड़ी है। अगर आप घर के दरवाजे के पास, उत्तर की ओर मुख करके हाथी की मूर्ति रखते हैं, तो ये सफलता और पैसे दोनों को बुलाती है।

अब बात करें पूर्व दिशा की। ये दिशा पॉजिटिव एनर्जी और परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए जानी जाती है। यहां हाथी रखने से घर में शांति रहती है, और रिश्ते भी मजबूत होते हैं।

अगर आर्थिक मजबूती चाहिए तो दक्षिण-पूर्व दिशा आपके लिए है। इस दिशा में चांदी या सोने का हाथी रखना फायदेमंद होता है।

इसीलिए, घर में हाथी की मूर्ति सिर्फ सजावट नहीं है—उसमें एक गहरा मतलब भी छुपा है।

क्या हाथी का मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए या खिड़की की ओर?

घर में हाथी की मूर्ति रखते समय, उसकी दिशा मायने रखती है। हाथी का मुख मुख्य द्वार की ओर होना सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत होता है। इसे खिड़की की ओर मुख करके रखने से बचें, क्योंकि इससे अच्छी ऊर्जा बाहर निकल सकती है।

19 Nov 2025 05:33 pm

