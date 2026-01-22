आप भी बेड पर खाते हैं खाना? वास्तु नियम जान सुधार लें भूल, वर्ना घेर लेगी कंगाली!

मां लक्ष्मी की नाराजगी: बिस्तर पर खाने से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिससे घर की बरकत जा सकती है और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है।

राहु का नकारात्मक प्रभाव: बिस्तर पर अन्न गिरने से राहु दोष बढ़ता है। यह जीवन में अचानक आने वाली बाधाओं और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।

अनिद्रा और मानसिक अशांति: बिस्तर विश्राम की जगह है। वहां भोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे नींद में खलल पड़ता है और मन अशांत रहता है।

काम में बाधा: वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस आदत से घर में दरिद्रता आती है और व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं।