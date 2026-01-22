22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

आप भी बेड पर खाते हैं खाना? वास्तु नियम जान सुधार लें भूल, वर्ना घेर लेगी कंगाली!

Vastu Tips for Meal on Bed: वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर भोजन करना घर में कंगाली और दरिद्रता को न्योता देता है। ऐसे में वास्तु नियमों को जानकर भोजन करना चाहिए। इस लेख से समझिए, बिस्तर पर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 22, 2026

vastu tips for home

vastu tips for eating meal on bed: बिस्तर पर क्यों नहीं खाना चाहिए खाना? (छविः एआई)

Vastu Tips for Meal on Bed: वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर भोजन करना घर में कंगाली और दरिद्रता ला सकता है। ऐसे में वास्तु नियमों का पालन कर ही भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि वास्तु शास्त्र के घर और दिनचर्या से जुड़े नियमों को फॉलो करने से सुख-समृद्धि और शांति आती है। इस लेख से समझिए, बिस्तर पर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए और बिस्तर पर खाना खाने के नुकसान क्या हैं?

बिस्तर पर खाना खाने के नुकसान | Disadvantage of Eating food on Bed

मां लक्ष्मी की नाराजगी: बिस्तर पर खाने से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिससे घर की बरकत जा सकती है और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है।
राहु का नकारात्मक प्रभाव: बिस्तर पर अन्न गिरने से राहु दोष बढ़ता है। यह जीवन में अचानक आने वाली बाधाओं और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।
अनिद्रा और मानसिक अशांति: बिस्तर विश्राम की जगह है। वहां भोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे नींद में खलल पड़ता है और मन अशांत रहता है।
काम में बाधा: वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस आदत से घर में दरिद्रता आती है और व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं।

किस दिशा में भोजन करना चाहिए? | Right Direction for Eating Food

पूर्व दिशा (East): पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सबसे सही माना जाता है। यह दिशा लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है।
उत्तर दिशा (North): करियर में सफलता, ज्ञान और धन लाभ की इच्छा रखने वालों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए।

भोजन कैसे करना चाहिए? | How to eat food according to vastu

सुखासन (जमीन पर बैठना): जमीन पर पालथी (पालकी) मारकर भोजन करना सबसे उत्तम होता है। इससे पाचन क्रिया (Digestion) बेहतर होती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
डाइनिंग टेबल का स्थान: यदि टेबल पर बैठकर खा रहे हैं, तब भी अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए।
शुद्धता का ध्यान: भोजन से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेना चाहिए। इससे स्वच्छता और सकारात्मकता बनी रहती है।

{अस्वीकृति: उपरोक्त लेख वास्तु मान्यताओं के आधार पर लिखा गया है। हम इसकी पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वास्तु विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}

ये भी पढ़ें

Feng Shui Tips : पति-पत्नी के बीच झगड़ा सुलझाते हैं ये आसान टिप्स, लगातार बढ़ता है आपसी प्रेम
वास्तु टिप्स
Feng Shui Tips in Hindi

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 07:17 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / आप भी बेड पर खाते हैं खाना? वास्तु नियम जान सुधार लें भूल, वर्ना घेर लेगी कंगाली!

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

सुबह की 5 छोटी गलतियां आपका पूरा दिन बिगाड़ सकती हैं

Vastu Shastra Morning Tips
वास्तु टिप्स

Car Safety Feng Shui Remedies: छोटी चीजें जो बचा सकती हैं बड़ी दुर्घटना से

Car Feng Shui Tips
वास्तु टिप्स

Vastu Tips: घर की किस दिशा में घड़ी लगाना होता है शुभ? जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

Vastu Tips for Clock
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: बाथरूम में शीशा लगाना शुभ या अशुभ? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Bathroom Mirror Vastu
धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026 Remedy: संक्रांति पर घी और गुड़ से करें यह प्रयोग, धन-खुशहाली के खुलेंगे द्वार

मकर संक्रांति उपाय (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.