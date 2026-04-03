Vastu Tips for Home: घर में बढ़ रहा है खर्च? ज्योतिषी से जानिए, जूते-चप्पल रखने की ये छोटी गलती बिगाड़ सकती है आपका बजट

Vastu Tips for Home: घर में बढ़ता खर्च, बेवजह की परेशानियां और मानसिक अशांति कई बार हमारी छोटी-छोटी गलतियों का परिणाम होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते-चप्पल जैसी सामान्य चीजों का भी घर की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर इन्हें गलत दिशा में रखा जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे धन हानि और कलह की स्थिति बन सकती है।इसलिए इस छोटी सी आदत को सुधारकर आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। वास्तु ज्योतिषी पं. शैलेन्द्र पांडेय से जानिए हल।