Vastu Tips for Prosperity : सूरज डूबने के बाद न करें ये 5 काम: देवी लक्ष्मी को खुश रखने के तरीके

Vastu Tips for Prosperity, Suryaast Ke Baad Kya Na Kare : सारा दिन की भागदौड़ के बाद, जब सूरज डूबता है, तो सबकुछ थोड़ा ठहर जाता है। घर में भी उस वक्त एक अलग सी शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में शाम के वक्त को संध्या काल कहते हैं। ये समय पूजा-पाठ के लिए सबसे खास माना जाता है। अक्सर घर के बड़े लोग इस समय सोने या झाड़ू लगाने से रोकते हैं। आप सोच सकते हैं, ये सिर्फ पुरानी बातें हैं या इसमें कोई सच्चाई है? एस्ट्रोलॉजर और वास्तुविद शरद शर्मा ने कहा, असल में इन मान्यताओं के पीछे वास्तु और साइंस दोनों का तर्क छुपा है।