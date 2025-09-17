Patrika LogoSwitch to English

Vastu Tips: परिवार की फोटो घर की किस दिशा में लगाना चाहिए, जानिए वास्तु क्या कहता है

Vastu Tips For Photo Frame: अगर फैमिली फोटो सही दिशा में लगाई जाए, तो घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है, जबकि गलत जगह लगी तस्वीर रिश्तों में तनाव और नेगेटिविटी ला सकती है।

MEGHA ROY

Sep 17, 2025

Right direction for family photos|फोटो सोर्स – Freepik

Vastu Tips For Family Photo: हर घर में परिवार के साथ बिताए गए सुनहरे पलों की तस्वीरें होती हैं। ये फोटोज न सिर्फ यादों को सहेज कर रखती हैं, बल्कि घर के माहौल में अपनापन और खुशियां भी भर देती हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र कहता है कि तस्वीरों की जगह भी बेहद अहम होती है। अगर फैमिली फोटो सही दिशा में लगाई जाए, तो घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है, जबकि गलत जगह लगी तस्वीर रिश्तों में तनाव और नेगेटिविटी ला सकती है।आइए जानते हैं परिवार की तस्वीर लगाने से जुड़े वास्तु के खास नियम।

परिवार की फोटो लगाने के वास्तु नियम

फैमिली फोटो के लिए शुभ दिशा

घर में परिवार की तस्वीर लगाने के लिए दक्षिण दिशा सबसे शुभ मानी गई है।अगर यह संभव न हो तो पश्चिम दिशा में भी फोटो लगाई जा सकती है।ध्यान रहे कि उत्तर और पूर्व दिशा में फैमिली फोटोज नहीं लगानी चाहिए।

नवविवाहितों की शादी की तस्वीर


शादीशुदा कपल्स को अपनी वेडिंग फोटो बेडरूम की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। इसे लकड़ी के फ्रेम में लगवाना शुभ माना जाता है और फोटो का बैकग्राउंड लाल, पीला, नारंगी या मैरून रंग का हो तो और भी अच्छा है। यह वैवाहिक जीवन में प्रेम और ऊर्जा बनाए रखता है।

मृत परिजनों की तस्वीर

दिवंगत परिजनों की तस्वीरें बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए।इन्हें घर की उत्तर दिशा वाली दीवार पर लॉबी या ड्राइंग रूम में लगाया जा सकता है।घर के मंदिर में मृतक परिजनों की फोटो लगाने से बचना चाहिए।

किन तस्वीरों से बचें

ऐसे फोटो न लगाएं जिनके बैकग्राउंड में समुद्र, नदी या बंजर जंगल दिखाई दे। इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है।परिवार की तस्वीरों में उन सदस्यों की फोटो न लगाएं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह घर के वातावरण को भारी बना सकती है।

Published on:

17 Sept 2025 02:45 pm

Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Vastu Tips: परिवार की फोटो घर की किस दिशा में लगाना चाहिए, जानिए वास्तु क्या कहता है

