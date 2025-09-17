Vastu Tips: परिवार की फोटो घर की किस दिशा में लगाना चाहिए, जानिए वास्तु क्या कहता है

Vastu Tips For Family Photo: हर घर में परिवार के साथ बिताए गए सुनहरे पलों की तस्वीरें होती हैं। ये फोटोज न सिर्फ यादों को सहेज कर रखती हैं, बल्कि घर के माहौल में अपनापन और खुशियां भी भर देती हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र कहता है कि तस्वीरों की जगह भी बेहद अहम होती है। अगर फैमिली फोटो सही दिशा में लगाई जाए, तो घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है, जबकि गलत जगह लगी तस्वीर रिश्तों में तनाव और नेगेटिविटी ला सकती है।आइए जानते हैं परिवार की तस्वीर लगाने से जुड़े वास्तु के खास नियम।