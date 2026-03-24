Vastu Tips Maa Lakshmi : घर से क्यों रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी? महिलाओं की ये 5 आदतें बन सकती हैं दरिद्रता का कारण

Vastu Tips Maa Lakshmi Naraz Kyun Hoti Hain : हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में घर की बहू-बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा भी गया है, जिस घर की महिलाएं खुश रहती हैं और उनका सम्मान होता है, वहां बरकत अपने आप चली आती है। लेकिन कई बार हम जाने-अनजाने छोटी-छोटी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो घर की आर्थिक हालत पर असर डाल देती हैं।