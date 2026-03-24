24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Vastu Tips Maa Lakshmi : घर से क्यों रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी? महिलाओं की ये 5 आदतें बन सकती हैं दरिद्रता का कारण

Maa Lakshmi Kaise Prasann Kare : क्या आपके घर में धन टिक नहीं रहा? जानिए महिलाओं की 5 ऐसी आदतें जिनसे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन गलतियों से आती है दरिद्रता और आर्थिक तंगी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 24, 2026

Vastu Tips Maa Lakshmi

Vastu Tips Maa Lakshmi : घर से क्यों रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी? महिलाओं की ये 5 आदतें लाती हैं दरिद्रता और आर्थिक संकट (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Vastu Tips Maa Lakshmi Naraz Kyun Hoti Hain : हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में घर की बहू-बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा भी गया है, जिस घर की महिलाएं खुश रहती हैं और उनका सम्मान होता है, वहां बरकत अपने आप चली आती है। लेकिन कई बार हम जाने-अनजाने छोटी-छोटी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो घर की आर्थिक हालत पर असर डाल देती हैं।

अगर वास्तु शास्त्र को देखें, तो कुछ काम ऐसे हैं, जिन्हें करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, और घर में तंगी आती है। चलिए जानते हैं, कौन-सी आदतें महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए।

1. घर की बातें बाहर ले जाना – सुख-शांति के लिए सबसे खतरनाक

    अक्सर यह होता है कि महिलाएं घर की परेशानियां, लड़ाई-झगड़े या छोटी-मोटी बातों को बाहर वालों से शेयर कर देती हैं – चाहे वो पड़ोसी हों या सहेलियां। वास्तु के मुताबिक, जब घर की निजता की इज्जत नहीं होती, तो वहां कभी पूरी तरह से सुख नहीं रह सकता। घर की बातें घर में रहें, तभी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। वरना नेगेटिविटी अंदर घुस आती है।

    2. सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना – मां लक्ष्मी की नाराजगी

      पुरानी मान्यता है कि शाम मतलब सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। माना जाता है, झाड़ू में ही लक्ष्मी का वास है, तो ऐसे वक्त झाड़ू लगाने या कचरा बाहर फेंकने से घर की अच्छी ऊर्जा, धन और खुशियां बाहर निकल जाती हैं। कभी झाड़ू लगाना जरूरी हो, तो कचरा घर के अंदर ही एक जगह रखें और सुबह बाहर फेंके।

      3. खानपान की अशुद्धता – त्योहार और व्रत के दिन कोई लापरवाही नहीं

        त्योहार हो या व्रत, घर की पवित्रता का खास ख्याल रखें। ऐसे दिनों में मांस, शराब, लहसुन-प्याज जैसी चीजें किचन में बनाना या खाना सही नहीं माना जाता। घर की महिलाएं अन्नपूर्णा होती हैं, उन्हीं की शुद्धता पूरे परिवार की तरक्की का रास्ता खोलती है।

        4. सास-बहू के झगड़े और बड़ों का अपमान

          जहां घर में अक्सर झगड़े होते हैं, खासतौर पर सास-बहू में सम्मान की कमी हो, वहां लक्ष्मी नहीं टिकतीं। बड़ों की बेइज्जती घर की ऊर्जा बिगाड़ देती है और इसके असर से धन और शांति दोनों कम हो जाती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करना परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी है।

          5. सोच-समझकर खर्च करें

            पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे संभालना और सही जगह खर्च करना और भी बड़ी समझदारी है। जो महिलाएं फिजूलखर्ची करती हैं या अनजाने में धन का अपमान करती हैं, उनके घर में बरकत रुकती नहीं है। लक्ष्मी उसी के पास रुकती हैं, जो पैसे की कद्र और बचत करना जानता है।

            कुछ खास बातें भी याद रखें:

            • रात को जूठे बर्तन सिंक में छोड़ना ठीक नहीं। इससे वास्तु दोष बढ़ता है और घर पर कर्जा चढ़ सकता है।
            • सुबह उठते ही दहलीज पर जल छिड़कना और सफाई करना शुभ माना गया है, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
            • घर का उत्तर-पूर्व कोना (ईशान दिशा) हमेशा साफ-सुथरा रखें। इससे परिवार में समझदारी और आय दोनों बढ़ती हैं।

            आखिर में, वास्तु शास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का तरीका है। घर की महिलाएं ऊर्जा का असली केंद्र होती हैं। ये छोटी-छोटी बातें मान लें, तो आपके घर की तरक्की और खुशियां अपने आप बढ़ जाएंगी।

            अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

            ये भी पढ़ें

            Surya Grahan 2026 : सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026: क्या भारत में दिखेगा ‘Ring of Fire’? जानें समय, सूतक और पूरी जानकारी
            धर्म/ज्योतिष
            Surya Grahan 2026

            खबर शेयर करें:

            Updated on:

            24 Mar 2026 03:59 pm

            Published on:

            24 Mar 2026 03:58 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Vastu Tips Maa Lakshmi : घर से क्यों रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी? महिलाओं की ये 5 आदतें बन सकती हैं दरिद्रता का कारण

            बड़ी खबरें

            View All

            वास्तु टिप्स

            धर्म/ज्योतिष

            ट्रेंडिंग

            Vastu Tips: रोजाना अपनाएं ये आसान उपाय, घर से दूर होंगे वास्तु दोष और आएगी मां लक्ष्मी की कृपा

            Easy Vastu Remedies, Daily Vastu Tips for Home,
            वास्तु टिप्स

            Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि 2026 से पहले घर से तुरंत हटा दें ये 5 चीजें, नहीं तो रुक जाएगी तरक्की!

            चैत्र नवरात्रि 2026 में घर से हटाने वाली चीजें
            धर्म/ज्योतिष

            Laughing Buddha Vastu Tips: घर में लाफिंग बुद्धा कहां रखें? जानिए वो जगह जो खींचेगी पैसा और पॉजिटिविटी

            Laughing Buddha Vastu Tips, Laughing Buddha,Vastu Tips
            वास्तु टिप्स

            LPG Cylinder Vastu Tips : 90% लोग करते हैं ये गलती, इस दिशा में रखा LPG Cylinder कर सकता है नुकसान

            LPG Cylinder Vastu Tips
            वास्तु टिप्स

            Vastu Tips For Tulsi: क्या आप भी कर रहे हैं तुलसी से जुड़ी ये गलती तुरंत सुधारें, वरना घर में आ सकती है नकारात्मकता

            vastu tips for tulsi, tulsi plant vastu tips, tulsi vastu mistakes
            वास्तु टिप्स
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Rashifal

            T20 World Cup 2026

            PM Narendra Modi

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Grievance Policy

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            Privacy Policy

            About Us

            Code of Conduct

            RSS

            Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.