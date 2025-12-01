Vastu Tips : पैसा आने से पहले दिखाई देते हैं ये 7 संकेत, खुशियों से भरने लगता है घर!

Vastu Tips for Money :वास्तु शास्त्र कहता है कि घर की साफ-सफाई, पॉजिटिव एनर्जी और चीज़ों का सही दिशा में होना पैसे से जुड़ी किस्मत को मजबूत करता है। अगर आपके घर में ये संकेत मौजूद हैं, तो यह आने वाले समय में धन, बरकत और स्थिरता का इशारा माने जाते हैं।