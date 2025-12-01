Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Vastu Tips : पैसा आने से पहले दिखाई देते हैं ये 7 संकेत, खुशियों से भरने लगता है घर!

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की साफ-सफाई, सही दिशा, पौधे, पानी का प्रवाह और मुख्य दरवाजे की स्थिति धन और बरकत को आकर्षित करती है। यदि आपके घर में ये 7 संकेत दिखाई देते हैं, तो यह आने वाली आर्थिक स्थिरता, बढ़ती आय और सुख-समृद्धि का शुभ संकेत माना जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 01, 2025

धन की बरकत

धन की बरकत के संकेत (PC:Gemini generated)

Vastu Tips for Money :वास्तु शास्त्र कहता है कि घर की साफ-सफाई, पॉजिटिव एनर्जी और चीज़ों का सही दिशा में होना पैसे से जुड़ी किस्मत को मजबूत करता है। अगर आपके घर में ये संकेत मौजूद हैं, तो यह आने वाले समय में धन, बरकत और स्थिरता का इशारा माने जाते हैं।

1. घर में सफाई और फालतू सामान का न होना

अगर घर हमेशा साफ-सुथरा रहता है और कहीं भी अनावश्यक सामान नहीं पड़ा है, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा घर पॉजिटिव एनर्जी को आने-जाने देता है। यही पॉजिटिव एनर्जी धन को भी आकर्षित करती है।

2. मुख्य दरवाजे का अच्छा होना

मेन एंट्रेंस घर की एनर्जी और किस्मत का रास्ता माना जाता है। मुख्य दरवाजा साफ, रोशनी वाला और बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। अगर दरवाजा अंदर की ओर खुलता है, तो इसे और भी शुभ माना जाता है। यह खुशहाली और पैसों के अवसरों को घर में लाने का संकेत है।

3. घर में कहीं भी पानी का रिसाव न होना

नल या पाइप का लीक होना वास्तु में धन हानि जैसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानी का रिसाव मतलब पैसा भी घर से बह रहा है। इसलिए पानी से जुड़ी कोई भी खराबी तुरंत ठीक करवानी चाहिए।

4. उत्तर या उत्तर–पूर्व दिशा में पानी का स्रोत

अगर उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में छोटा फाउंटेन, एक्वेरियम या पानी का कोई भी छोटा स्रोत हो, तो यह लगातार धन आने का संकेत माना जाता है। साफ पानी और तैरती मछलियां पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं।

5. कीमती सामान की सही जगह

वास्तु के अनुसार, कैश, ज्वेलरी और जरूरी डॉक्यूमेंट दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखे सेफ में रखने चाहिए। सेफ का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान कुबेर की है। इससे धन बढ़ता है और सुरक्षित रहता है।

6. घर में हरे-भरे पौधे होना

सही जगह पर पौधे लगाना भी शुभ माना जाता है। जैसे दक्षिण-पूर्व दिशा में मनी प्लांट. लिविंग रूम में हरे-भरे पौधे. ये घर में तरक्की, अच्छे अवसर और धन उन्नति का संकेत देते हैं। सूखे या मुरझाए पौधे वास्तु के अनुसार नकारात्मक माने जाते हैं।

7. किचन साफ और व्यवस्थित होना

किचन को घर की लाइफलाइन माना जाता है। अगर किचन साफ हो और स्टोव सही तरह से काम कर रहा हो, तो यह स्थिर आय और परिवार की खुशहाली का संकेत देता है। स्टोव आदर्श रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips for Home : इन 5 सरल वास्तु टिप्स से घर में आ सकती है सुख-समृद्धि और सफलता
वास्तु टिप्स
Vastu tips for home

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Dec 2025 07:20 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Vastu Tips : पैसा आने से पहले दिखाई देते हैं ये 7 संकेत, खुशियों से भरने लगता है घर!

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips : दक्षिण दिशा में भूलकर भी न लगाएं ये पौधे, वरना बढ़ सकती है आर्थिक तंगी

वास्तु टिप्स
वास्तु टिप्स

Good Luck Dreams Meaning : सपनों में इन 5 चीजों का दिखाई देना होता है गुडलक का संकेत, होगी तरक्की ही तरक्की

सपने में दिखने वाली ये चीजें गुडलक का संकेत
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips : इन 3 पक्षियों को घर पर पालना माना जाता है बेहद शुभ, हमेशा बनी रहती है खुशहाली

vastu tips
वास्तु टिप्स

Vastu Tips : घर की दक्षिण दिशा में ना रखें ये चीजें, जीवन में आ जाएगा भूचाल

Vastu Tips For South Direction
वास्तु टिप्स

घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें ये एक चीज, कभी नहीं होगी पैसे की दिक्कत

main gate tips
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.