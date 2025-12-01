Vastu Tips : पैसा आने से पहले दिखाई देते हैं ये 7 संकेत, खुशियों से भरने लगता है घर!

धन की बरकत के संकेत (PC:Gemini generated)
Vastu Tips for Money :वास्तु शास्त्र कहता है कि घर की साफ-सफाई, पॉजिटिव एनर्जी और चीज़ों का सही दिशा में होना पैसे से जुड़ी किस्मत को मजबूत करता है। अगर आपके घर में ये संकेत मौजूद हैं, तो यह आने वाले समय में धन, बरकत और स्थिरता का इशारा माने जाते हैं।
अगर घर हमेशा साफ-सुथरा रहता है और कहीं भी अनावश्यक सामान नहीं पड़ा है, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा घर पॉजिटिव एनर्जी को आने-जाने देता है। यही पॉजिटिव एनर्जी धन को भी आकर्षित करती है।
मेन एंट्रेंस घर की एनर्जी और किस्मत का रास्ता माना जाता है। मुख्य दरवाजा साफ, रोशनी वाला और बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। अगर दरवाजा अंदर की ओर खुलता है, तो इसे और भी शुभ माना जाता है। यह खुशहाली और पैसों के अवसरों को घर में लाने का संकेत है।
नल या पाइप का लीक होना वास्तु में धन हानि जैसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानी का रिसाव मतलब पैसा भी घर से बह रहा है। इसलिए पानी से जुड़ी कोई भी खराबी तुरंत ठीक करवानी चाहिए।
अगर उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में छोटा फाउंटेन, एक्वेरियम या पानी का कोई भी छोटा स्रोत हो, तो यह लगातार धन आने का संकेत माना जाता है। साफ पानी और तैरती मछलियां पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं।
वास्तु के अनुसार, कैश, ज्वेलरी और जरूरी डॉक्यूमेंट दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखे सेफ में रखने चाहिए। सेफ का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान कुबेर की है। इससे धन बढ़ता है और सुरक्षित रहता है।
सही जगह पर पौधे लगाना भी शुभ माना जाता है। जैसे दक्षिण-पूर्व दिशा में मनी प्लांट. लिविंग रूम में हरे-भरे पौधे. ये घर में तरक्की, अच्छे अवसर और धन उन्नति का संकेत देते हैं। सूखे या मुरझाए पौधे वास्तु के अनुसार नकारात्मक माने जाते हैं।
किचन को घर की लाइफलाइन माना जाता है। अगर किचन साफ हो और स्टोव सही तरह से काम कर रहा हो, तो यह स्थिर आय और परिवार की खुशहाली का संकेत देता है। स्टोव आदर्श रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
वास्तु टिप्स
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग