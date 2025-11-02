Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Home : इन 5 सरल वास्तु टिप्स से घर में आ सकती है सुख-समृद्धि और सफलता

Vastu Tips for Home : जानिए घर बनाते समय अपनाने योग्य 5 आसान वास्तु टिप्स, जो आपके जीवन में लाएंगे सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 02, 2025

Vastu tips for home

Vastu tips for home : जानें 5 सरल वास्तु टिप्स जो बदल सकते हैं घर का माहौल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Vastu Tips for Home : नया घर बनाने के दौरान वास्तु सिद्धांतों की अनदेखी के कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। आपके पास अपने घर के लेआउट की योजना बनाते समय सही वास्तु सिद्धांतों को लागू करने का केवल एक ही मौका होता है। आपके घर का हर कोना वास्तु के अनुरूप होना चाहिए।

अपने घर का वास्तु सही रखना बहुत जरूरी है ताकि घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अगर आप शुरू से ही सही योजना बना लें, तो बाद में किसी दिक्कत की संभावना नहीं रहती। यहां कुछ आसान और काम के सुझाव दिए गए हैं, जो आपको शुरुआत से ही वास्तु सही रखने में मदद करेंगे।

स्थान का चयन | Site selection Vastu Tips

घर की वास्तु दिशा उसकी सकारात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जमीन का चयन करते समय, जमीन के वास्तु देखना और उसके अनुसार आगे बढ़ना सबसे अच्छा है। हर विवरण, जैसे कि स्थान की दिशा, मिट्टी का प्रकार और जमीन का आकार पर विचार किया जाना चाहिए। आपके जमीन के स्थान के साथ आपको कभी समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे बार-बार बदला नहीं जा सकता।

विधि शूल | Veedhi Shoolas Vastu Tips

विधि शूल उन स्थितियों को संदर्भित करता है जब सड़क जमीन से टकराती है। कुछ विधि शूल सकारात्मकता लाते हैं, जबकि अन्य नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। उत्तर-पूर्व के उत्तर और उत्तर-पूर्व के पूर्व में स्थित दिशाएं लाभकारी मानी जाती हैं, जबकि दक्षिण-पूर्व के दक्षिण और उत्तर-पश्चिम के पश्चिम में स्थित दिशाएं मध्यम होती हैं।

जल संसाधन | Water Resources Vastu Tips

घर के वास्तु पर विचार करते समय, जल संसाधन पर भी विचार करना चाहिए। टैंक, कुएं या किसी भी अन्य जल संसाधन के लिए उत्तर-पूर्व दिशा सबसे अच्छी दिशा है। घरों में उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है, इसलिए इसे खाली छोड़ना चाहिए। खाली जगह में पानी की टंकियां रखी जा सकती हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

घर के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु | Vastu Tips for home entrance

मुख्य द्वार आपके घर के वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। प्रवेश द्वार हमेशा उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसे उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी से बनाया जाना चाहिए ताकि यह आकर्षक दिखे। मुख्य द्वार के बाहर फव्वारे या जल-प्रपात लगाने से बचें, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं।

लिविंग रूम | Living Room Vastu Tips

लिविंग रूम वह जगह है जहां घर की अधिकांश गतिविधियां होती हैं और यह उस जगह की पहली छाप बनाता है। इसे अव्यवस्था मुक्त रखें और सुनिश्चित करें कि इसका मुख पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में हो। भारी फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, जिससे कमरे का संतुलन बना रहे।

मास्टर बेडरूम | Master Bedroom Vastu Tips

आदर्श रूप से, दक्षिण-पश्चिम दिशा वाला बेडरूम अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए माना जाता है। बिस्तर को बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में रखना चाहिए। बिस्तर के सामने दर्पण या टेलीविजन रखने से बचें।

रसोई | Kitchen Vastu Tips

रसोई के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा आदर्श मानी जाती है। दीवारों के लिए पीले, गुलाबी, नारंगी, लाल और काले जैसे चमकीले रंग चुनें। चूल्हा दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सुनिश्चित करें।

भोजन कक्ष | Dining Room Vastu Tips

पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सबसे अच्छा है। नियमित रूप से दोनों दिशाओं में मुख करके भोजन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खाने की मेज चौकोर या आयताकार होनी चाहिए। अनियमित आकार से बचें।

ये भी पढ़ें

Dev Diwali 2025 : कब है देवताओं की दिवाली? नोट करें सही तारीख और पूजा विधि
धर्म और अध्यात्म
Dev Diwali 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Nov 2025 01:09 pm

Published on:

02 Nov 2025 01:06 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Vastu Tips for Home : इन 5 सरल वास्तु टिप्स से घर में आ सकती है सुख-समृद्धि और सफलता

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Lakshmi Puja Vastu Tips : दीवाली पर मां लक्ष्मी के आगमन से पहले घर से तुरंत बाहर निकाल फेंके ये 5 चीजें

Lakshmi Puja Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु के अनुसार करें घर की साफ-सफाई, अधिकतर लोग करते हैं ये गलती, रुक जाती है बरकत

Vastu Tips in Hindi, Vastu Tips, Vastu Rules, Positive Energy in the Home
वास्तु टिप्स

Vastu Tips: वास्तु के हिसाब से घर के किस दिशा में लगाएं शीशा, जानें ये जरूरी नियम

vastu tips for mirror
वास्तु टिप्स

Vastu Tips: परिवार की फोटो घर की किस दिशा में लगाना चाहिए, जानिए वास्तु क्या कहता है

Family Photo Vastu Tips, vastu tips in hindi, family photo vastu,
वास्तु टिप्स

Vastu Tips For Placing Ancestors Pictures: घर पर मृतक दादा या पापा की फोटो लगानी चाहिए या नहीं, जानिए वास्तु नियम

मृत व्यक्ति की फोटो,Dead person photo direction as per vastu, Pitru photo direction in home,
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.