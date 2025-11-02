Vastu Tips for Home : इन 5 सरल वास्तु टिप्स से घर में आ सकती है सुख-समृद्धि और सफलता

घर की वास्तु दिशा उसकी सकारात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जमीन का चयन करते समय, जमीन के वास्तु देखना और उसके अनुसार आगे बढ़ना सबसे अच्छा है। हर विवरण, जैसे कि स्थान की दिशा, मिट्टी का प्रकार और जमीन का आकार पर विचार किया जाना चाहिए। आपके जमीन के स्थान के साथ आपको कभी समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे बार-बार बदला नहीं जा सकता।