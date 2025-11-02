Vastu Tips for Home : इन 5 सरल वास्तु टिप्स से घर में आ सकती है सुख-समृद्धि और सफलता

Vastu tips for home : जानें 5 सरल वास्तु टिप्स जो बदल सकते हैं घर का माहौल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Vastu Tips for Home : नया घर बनाने के दौरान वास्तु सिद्धांतों की अनदेखी के कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। आपके पास अपने घर के लेआउट की योजना बनाते समय सही वास्तु सिद्धांतों को लागू करने का केवल एक ही मौका होता है। आपके घर का हर कोना वास्तु के अनुरूप होना चाहिए।
अपने घर का वास्तु सही रखना बहुत जरूरी है ताकि घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अगर आप शुरू से ही सही योजना बना लें, तो बाद में किसी दिक्कत की संभावना नहीं रहती। यहां कुछ आसान और काम के सुझाव दिए गए हैं, जो आपको शुरुआत से ही वास्तु सही रखने में मदद करेंगे।
घर की वास्तु दिशा उसकी सकारात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जमीन का चयन करते समय, जमीन के वास्तु देखना और उसके अनुसार आगे बढ़ना सबसे अच्छा है। हर विवरण, जैसे कि स्थान की दिशा, मिट्टी का प्रकार और जमीन का आकार पर विचार किया जाना चाहिए। आपके जमीन के स्थान के साथ आपको कभी समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे बार-बार बदला नहीं जा सकता।
विधि शूल उन स्थितियों को संदर्भित करता है जब सड़क जमीन से टकराती है। कुछ विधि शूल सकारात्मकता लाते हैं, जबकि अन्य नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। उत्तर-पूर्व के उत्तर और उत्तर-पूर्व के पूर्व में स्थित दिशाएं लाभकारी मानी जाती हैं, जबकि दक्षिण-पूर्व के दक्षिण और उत्तर-पश्चिम के पश्चिम में स्थित दिशाएं मध्यम होती हैं।
घर के वास्तु पर विचार करते समय, जल संसाधन पर भी विचार करना चाहिए। टैंक, कुएं या किसी भी अन्य जल संसाधन के लिए उत्तर-पूर्व दिशा सबसे अच्छी दिशा है। घरों में उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है, इसलिए इसे खाली छोड़ना चाहिए। खाली जगह में पानी की टंकियां रखी जा सकती हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
मुख्य द्वार आपके घर के वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। प्रवेश द्वार हमेशा उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसे उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी से बनाया जाना चाहिए ताकि यह आकर्षक दिखे। मुख्य द्वार के बाहर फव्वारे या जल-प्रपात लगाने से बचें, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं।
लिविंग रूम वह जगह है जहां घर की अधिकांश गतिविधियां होती हैं और यह उस जगह की पहली छाप बनाता है। इसे अव्यवस्था मुक्त रखें और सुनिश्चित करें कि इसका मुख पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में हो। भारी फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, जिससे कमरे का संतुलन बना रहे।
आदर्श रूप से, दक्षिण-पश्चिम दिशा वाला बेडरूम अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए माना जाता है। बिस्तर को बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में रखना चाहिए। बिस्तर के सामने दर्पण या टेलीविजन रखने से बचें।
रसोई के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा आदर्श मानी जाती है। दीवारों के लिए पीले, गुलाबी, नारंगी, लाल और काले जैसे चमकीले रंग चुनें। चूल्हा दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सुनिश्चित करें।
पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सबसे अच्छा है। नियमित रूप से दोनों दिशाओं में मुख करके भोजन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खाने की मेज चौकोर या आयताकार होनी चाहिए। अनियमित आकार से बचें।
