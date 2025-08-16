Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

बनारस में नीस्त-ओ-नाबूद हो जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; जानिए क्या है तोड़े जाने की वजह?

Banaras News: बनारस में 111 मंदिर और 11 मजार तोड़ने का फैसला लिया गया है। विद्वानों और धर्म गुरुओं से इसको लेकर बातचीत की गई है. जानिए पूरा मामला क्या है?

वाराणसी

Harshul Mehra

Aug 16, 2025

Banaras News
बनारस में नीस्त-ओ-नाबूद हो जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार! फोटो सोर्स-Ai

Banaras News: कई जगहों पर सड़कों के चौड़ीकरण का काम इन दिनों बनारस में चल रहा है। सड़क को चौड़ा बनाने के लिए पांडेपुर से संदहा 14 किलोमीटर तक बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ मंडुवाडीह इलाके में भी फ्लाईओवर बनाने और रोड चौड़ीकरण के लिए अतिक्रम को हटाया जा रहा है।

122 धार्मिक स्थलों को किया गया चिन्हित

निर्माण शुरू करने से पहले ही वारणसी में PWD विभाग ने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था। इस दौरान अलग-अलग सड़कों पर मौजूद 122 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया। इसमें 111 मंदिर और 11 मजार शामिल हैं। इसको हटाने की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। इनको दूसरी जगह पर स्थापित करने की तैयारी PWD ने अपने स्तर पर पहले से शुरू कर दी थी। अब तक की कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा मंदिरों और मजारों के लिए जगह आंवटित कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर कानूनी पेंच; विधेयक पास लेकिन फिर भी अभी नहीं हो सकता गठन, समझें क्यों?
मथुरा
Mathura News

6 सड़कों के चौड़ीकरण की कार्रवाई

हाईवे और रिंग रोड के साथ शहर की सड़कों को चौड़ा करने के लिए इस समय तेजी से बनारस में काम चल रहा है। 6 सड़कों के चौड़ीकरण की कार्रवाई जारी है। अप्रैल 2027 तक ये काम पूरा होना है। मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि पूरे नियम कानून के साथ विस्थापन की कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा कि कई स्थानों के लिए जमीन की तलाश जारी है।

विद्वानों और धर्म गुरुओं से की गई बातचीत

केके सिंह के मुताबिक, काशी के विद्वानों से मंदिरों को विस्थापित करने के लिए राय ली गई। उसी के अनुसार निर्माण और विस्थापित करने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा मजार को हटाने और उसे नई जगह पर शिफ्ट करने को लेकर उनके धर्म गुरुओं से बात की गई। धर्म गुरुओं से बात करने के बाद ही मजारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया।

ये भी पढ़ें

‘4 से 5 लड़के गाड़ी में आए उन्होंने पकड़ा,पीटा’; जिंदा नहीं लौट पाया दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया शख्स
मेरठ
UP Crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बनारस में नीस्त-ओ-नाबूद हो जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; जानिए क्या है तोड़े जाने की वजह?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.