बनारस में नीस्त-ओ-नाबूद हो जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; जानिए क्या है तोड़े जाने की वजह?

Banaras News: कई जगहों पर सड़कों के चौड़ीकरण का काम इन दिनों बनारस में चल रहा है। सड़क को चौड़ा बनाने के लिए पांडेपुर से संदहा 14 किलोमीटर तक बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ मंडुवाडीह इलाके में भी फ्लाईओवर बनाने और रोड चौड़ीकरण के लिए अतिक्रम को हटाया जा रहा है।
निर्माण शुरू करने से पहले ही वारणसी में PWD विभाग ने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था। इस दौरान अलग-अलग सड़कों पर मौजूद 122 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया। इसमें 111 मंदिर और 11 मजार शामिल हैं। इसको हटाने की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। इनको दूसरी जगह पर स्थापित करने की तैयारी PWD ने अपने स्तर पर पहले से शुरू कर दी थी। अब तक की कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा मंदिरों और मजारों के लिए जगह आंवटित कर दी गई है।
हाईवे और रिंग रोड के साथ शहर की सड़कों को चौड़ा करने के लिए इस समय तेजी से बनारस में काम चल रहा है। 6 सड़कों के चौड़ीकरण की कार्रवाई जारी है। अप्रैल 2027 तक ये काम पूरा होना है। मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि पूरे नियम कानून के साथ विस्थापन की कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा कि कई स्थानों के लिए जमीन की तलाश जारी है।
केके सिंह के मुताबिक, काशी के विद्वानों से मंदिरों को विस्थापित करने के लिए राय ली गई। उसी के अनुसार निर्माण और विस्थापित करने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा मजार को हटाने और उसे नई जगह पर शिफ्ट करने को लेकर उनके धर्म गुरुओं से बात की गई। धर्म गुरुओं से बात करने के बाद ही मजारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया।