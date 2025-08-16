बनारस में नीस्त-ओ-नाबूद हो जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; जानिए क्या है तोड़े जाने की वजह?

निर्माण शुरू करने से पहले ही वारणसी में PWD विभाग ने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था। इस दौरान अलग-अलग सड़कों पर मौजूद 122 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया। इसमें 111 मंदिर और 11 मजार शामिल हैं। इसको हटाने की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। इनको दूसरी जगह पर स्थापित करने की तैयारी PWD ने अपने स्तर पर पहले से शुरू कर दी थी। अब तक की कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा मंदिरों और मजारों के लिए जगह आंवटित कर दी गई है।