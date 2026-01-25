पद्मश्री सम्मान से गदगद एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर, बोलीं-पीएम के शब्दों ने हौसला दिया

अपनी आपबीती बताते हुए मंगला कपूर ने कहा, "12 साल की उम्र में मुझ पर एसिड अटैक हुआ था। 6 साल तक लगातार अस्पताल में रही और शरीर पर 36 सर्जरी हुई। उसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। इस चेहरे के साथ समाज अपनाने के लिए तैयार नहीं था।" उन्होंने आगे बताया कि बचपन से संगीत में रुचि थी और आवाज भी अच्छी थी। "मैंने संगीत में शिक्षा ली और संगीत में ही आगे की पढ़ाई की। कई साल काशी हिंदू व‍िश्‍वव‍िद्यालय में टीचर के पद पर काम किया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी पर 'सीरत' नाम की किताब लिखी थी।"