काशी की दाल मंडी तोड़ने को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोलें- यहां बीजेपी कभी नहीं जीती इसलिए तोड़ रही

Akhilesh Yadav about demolition of Varanasi Dal Mandi समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सोशल इंजीनियरिंग की समझ नहीं है। लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दाल मंडी में भाजपा को कभी भी जीत नहीं मिली है, इसलिए तोड़ने के हाथकंडे अपना रही है। लोगों को परेशान करके उनका कारोबार छीना जा रहा है। दाल मंडी की जगह के बदले दूसरी जगह दुकान मिल सकती है। लेकिन बाजार कैसे दिया जाएगा? यह दाल मंडी एक दिन में नहीं बनी है। लेकिन ग्राहक कहां से आएंगे? एक दुकान के जमाने में जमाना लग जाता है।