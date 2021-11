काशी में चार दिनों तक बंटेगा मां अन्नपूर्णा का 'खजाना', धनतेरस से होंगे माता की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन

Annapurna Mandir Open for Four Days Darshan will Start from Dhanteras- अन्न-धन की देवी मां अन्नपूर्णा का दरबार (Annapurna Mandir) सज चुका है। साल भर में सिर्फ चार दिन धनतेरस (Dhanteras) से अन्नकूट तक यह मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुलता है। अन्य दिनों में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतीकात्मक प्रतिमा की पूजा होती है।