सावधान…यूपी के इस शहर में संभल कर रहें, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एक हजार का जुर्माना

शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों या विरासत भवन के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपये जुर्माना लगेगा। यही नहीं अपने घर या परिसर में 24 घंटे से ज्यादा कूड़ा रखा तो 500 रुपये जुर्माना देना होगा। निर्माण मलबा और तोड़फोड़ का कचरा सड़कों और नालियों किनारे फेंकने पर 3000 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जानवरों के पेशाब कराने और खाना डालने पर जिससे कूड़ा फैलता है तो 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना ढके वाहन से कचरा ले जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा नालियों में गंदगी डालने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।.