छठ महापर्व के बाद अब चल रही हैं रिटर्न पूजा स्पेशल गाड़ियां, गोरखपुर से होकर गुजरेगी कई विशेष गाड़ियां

छठ पर्व के बाद यात्रियों की वापसी यात्रा को ध्यान में रखते हुए भी रेलवे ने विशेष इंतज़ाम किए हैं। इस क्रम में कई रिटर्न पूजा विशेष गाड़ियों का संचालन गोरखपुर मार्ग से किया जाएगा। इन सभी पूजा विशेष गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 29, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखपुर से गुजरेगी कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

रेलवे प्रशासन ने छठ पर्व के बाद घरों से वापस काम पर जाने यात्रियों के लिए 29 अक्टूबर 2025 को गोरखपुर और आसपास के स्टेशनों से कई पूजा विशेष ट्रेनें चलेंगी। इनमें 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा विशेष, जो सुबह 05:25 बजे गोरखपुर से चलेगी, 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा विशेष, जो दोपहर 1:00 बजे रवाना होगी, 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा विशेष, जो दोपहर 2:30 बजे चलेगी, और 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा विशेष, जो शाम 5:30 बजे प्रस्थान करेगी।

गोरखपुर से होकर गुजरेगी कई स्पेशल गाड़ियां

इसके अलावा छपरा, सीवान, मऊ, लालकुआँ, गाजीपुर सिटी, बनारस और बढ़नी जैसे स्टेशनों से भी कई पूजा विशेष गाड़ियाँ चलेंगी जो गोरखपुर से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों के माध्यम से बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन

छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (05587/05588) पूजा विशेष गाड़ी 30 अक्टूबर को छपरा से और 1 नवंबर को मुंबई से चलेगी। यह ट्रेन गोरखपुर से होकर गुजरेगी और यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा का विकल्प बनेगी। इस गाड़ी में कुल 21 कोच लगाए गए हैं, जिनमें वातानुकूलित और शयनयान श्रेणी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

छपरा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन

इसी तरह छपरा-आनंद विहार टर्मिनल (05589/05590) और 05085/05086 अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ियाँ भी गोरखपुर होकर चलेंगी। ये ट्रेनें दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होंगी। इन गाड़ियों में कुल 19 से 21 अनारक्षित कोच लगाए गए हैं ताकि अधिक संख्या में यात्री यात्रा कर सकें। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले गाड़ियों के आने की जानकारी कर लें और टिकट पहले से बुक करा लें, ताकि यात्रा में किसी तरह की असुविधा न हो।

Updated on:

29 Oct 2025 09:34 am

Published on:

29 Oct 2025 09:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / छठ महापर्व के बाद अब चल रही हैं रिटर्न पूजा स्पेशल गाड़ियां, गोरखपुर से होकर गुजरेगी कई विशेष गाड़ियां

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

