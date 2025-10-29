छठ महापर्व के बाद अब चल रही हैं रिटर्न पूजा स्पेशल गाड़ियां, गोरखपुर से होकर गुजरेगी कई विशेष गाड़ियां

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखपुर से गुजरेगी कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन
रेलवे प्रशासन ने छठ पर्व के बाद घरों से वापस काम पर जाने यात्रियों के लिए 29 अक्टूबर 2025 को गोरखपुर और आसपास के स्टेशनों से कई पूजा विशेष ट्रेनें चलेंगी। इनमें 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा विशेष, जो सुबह 05:25 बजे गोरखपुर से चलेगी, 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा विशेष, जो दोपहर 1:00 बजे रवाना होगी, 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा विशेष, जो दोपहर 2:30 बजे चलेगी, और 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा विशेष, जो शाम 5:30 बजे प्रस्थान करेगी।
इसके अलावा छपरा, सीवान, मऊ, लालकुआँ, गाजीपुर सिटी, बनारस और बढ़नी जैसे स्टेशनों से भी कई पूजा विशेष गाड़ियाँ चलेंगी जो गोरखपुर से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों के माध्यम से बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (05587/05588) पूजा विशेष गाड़ी 30 अक्टूबर को छपरा से और 1 नवंबर को मुंबई से चलेगी। यह ट्रेन गोरखपुर से होकर गुजरेगी और यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा का विकल्प बनेगी। इस गाड़ी में कुल 21 कोच लगाए गए हैं, जिनमें वातानुकूलित और शयनयान श्रेणी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
इसी तरह छपरा-आनंद विहार टर्मिनल (05589/05590) और 05085/05086 अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ियाँ भी गोरखपुर होकर चलेंगी। ये ट्रेनें दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होंगी। इन गाड़ियों में कुल 19 से 21 अनारक्षित कोच लगाए गए हैं ताकि अधिक संख्या में यात्री यात्रा कर सकें। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले गाड़ियों के आने की जानकारी कर लें और टिकट पहले से बुक करा लें, ताकि यात्रा में किसी तरह की असुविधा न हो।
