छठ महापर्व के बाद अब चल रही हैं रिटर्न पूजा स्पेशल गाड़ियां, गोरखपुर से होकर गुजरेगी कई विशेष गाड़ियां

इसी तरह छपरा-आनंद विहार टर्मिनल (05589/05590) और 05085/05086 अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ियाँ भी गोरखपुर होकर चलेंगी। ये ट्रेनें दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होंगी। इन गाड़ियों में कुल 19 से 21 अनारक्षित कोच लगाए गए हैं ताकि अधिक संख्या में यात्री यात्रा कर सकें। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले गाड़ियों के आने की जानकारी कर लें और टिकट पहले से बुक करा लें, ताकि यात्रा में किसी तरह की असुविधा न हो।