BHU News: BHU कैंपस में भारी बवाल…छात्रों और गार्डों के बीच दो घंटे तक पत्थरबाजी, दस छात्र घायल

BHU के राजाराम छात्रावास के पास वाहन से टक्कर के बाद छात्र प्राक्टर आफिस पहुंचे थे जहां झड़प के बाद छात्र उग्र होकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया
मंगलवार देर रात BHU परिसर युद्ध का मैदान बन गया था, यहां राजाराम हॉस्टल के पास एक गाड़ी से बिड़ला हॉस्टल के छात्र को धक्का लग गया। नकाबपोश युवकों ने बिड़ला हॉस्टल के छात्रों को घेरकर पीटा। इस घटना से नाराज छात्र चीफ प्राक्टर ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों से छात्रों की बहस हो गई। थोड़ी देर में सैकड़ों छात्र मौके पर जुट गए और वीसी आवास के बाहर विरोध करने लगे। इसी दौरान प्रॉक्टोरियल बोर्ड और स्टूडेंट्स आमने-सामने हो गए।
विवाद बढ़ने पर छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने सुरक्षाकर्मियों से छात्रों को पिटवाया। पथराव का वीडियो सामने आया है। जिसमें छात्र पत्थरबाजी करते और सुरक्षाकर्मी उन्हें खदेड़ते नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय हॉस्टल मार्ग को पूरी तरह से बंद किया गया है। इस घटना में लगभग दस छात्र घायल हुए हैं। इस दौरान रात में लगभग दो घंटे तक परिसर में हंगामा मचा रहा। कई गार्डों को गंभीर चोटें आईं। दूसरी ओर छात्रों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मिर्याें ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसके चलते 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं।
बिड़ला हॉस्टल से लेकर रुइया हॉस्टल तक पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जिसकी दूरी लगभग 500 मीटर है। छात्रों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर लगे 20 से ज्यादा गमले तोड़ दिए गए। इस दौरान पांच थानों की पुलिस फोर्स और PAC के जवान मौजूद रहे। छात्रों को पुलिस ने हॉस्टल तक खदेड़ा। एसीपी गौरव सिंह ने कहा किनकुछ छात्रों में बहस हुई थी, जिसके बाद विरोध हुआ। छात्रों ने पत्थरबाजी भी की है। अब मौके पर शांति है। फिलहाल अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग