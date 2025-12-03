Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

BHU News: BHU कैंपस में भारी बवाल…छात्रों और गार्डों के बीच दो घंटे तक पत्थरबाजी, दस छात्र घायल

BHU के राजाराम छात्रावास के पास वाहन से टक्कर के बाद छात्र प्राक्टर आफिस पहुंचे थे जहां झड़प के बाद छात्र उग्र होकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

anoop shukla

Dec 03, 2025

Up news, BHU

BHU के राजाराम छात्रावास के पास वाहन से टक्कर के बाद छात्र प्राक्टर आफिस पहुंचे थे जहां झड़प के बाद छात्र उग्र होकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया

मंगलवार देर रात BHU परिसर युद्ध का मैदान बन गया था, यहां राजाराम हॉस्टल के पास एक गाड़ी से बिड़ला हॉस्टल के छात्र को धक्का लग गया। नकाबपोश युवकों ने बिड़ला हॉस्टल के छात्रों को घेरकर पीटा। इस घटना से नाराज छात्र ​​​​​​चीफ ​प्राक्टर ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों से छात्रों की बहस हो गई। थोड़ी देर में सैकड़ों छात्र मौके पर जुट गए और वीसी आवास के बाहर विरोध करने लगे। इसी दौरान प्रॉक्टोरियल बोर्ड और स्टूडेंट्स आमने-सामने हो गए।

छात्रों का आरोप प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने गार्डों से पिटवाया

विवाद बढ़ने पर छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने सुरक्षाकर्मियों से छात्रों को पिटवाया। पथराव का वीडियो सामने आया है। जिसमें छात्र पत्थरबाजी करते और सुरक्षाकर्मी उन्हें खदेड़ते नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय हॉस्टल मार्ग को पूरी तरह से बंद किया गया है। इस घटना में लगभग दस छात्र घायल हुए हैं। इस दौरान रात में लगभग दो घंटे तक परिसर में हंगामा मचा रहा। कई गार्डों को गंभीर चोटें आईं। दूसरी ओर छात्रों ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मिर्याें ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसके चलते 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं।

पांच सौ मीटर तक पत्थर ही पत्थर, 5 थानों की फोर्स और PAC मौके पर मौजूद

बिड़ला हॉस्टल से लेकर रुइया हॉस्टल तक पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जिसकी दूरी लगभग 500 मीटर है। छात्रों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर लगे 20 से ज्यादा गमले तोड़ दिए गए। इस दौरान पांच थानों की पुलिस फोर्स और PAC के जवान मौजूद रहे। छात्रों को पुलिस ने हॉस्टल तक खदेड़ा। एसीपी गौरव सिंह ने कहा किनकुछ छात्रों में बहस हुई थी, जिसके बाद विरोध हुआ। छात्रों ने पत्थरबाजी भी की है। अब मौके पर शांति है। फिलहाल अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें

SIR News: सरकार के ‘SIR’ ने जोड़ा टूट चुका रिश्ता, चालीस साल पहले गया बेटा लौटा घर…घर में खुशी की लहर
कुशीनगर
Up news, kushinagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 08:38 am

Published on:

03 Dec 2025 08:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / BHU News: BHU कैंपस में भारी बवाल…छात्रों और गार्डों के बीच दो घंटे तक पत्थरबाजी, दस छात्र घायल

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बनारस में सेक्स रैकेट: विकास प्राधिकरण के फ्लैट में सिविल ड्रेस में भेजे गए थे सिपाही, हुआ खुलासा

बनारस में सेक्स रैकेट का खुलासा फोटो सोर्स- पत्रिका
वाराणसी

बच्चों के सामने कर दी पत्नी की हत्या, बाद में थाने पहुंच कर बोला- घर में लाश…

बच्चों के सामने कर दी पत्नी की हत्या
वाराणसी

वाराणसी में घूम रहा था अफगानी… नागपुर जाने का था प्लान, गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी

Up news, Varanasi
वाराणसी

बच्चों की पढ़ाई पर मंडरा रहा संकट, वाराणसी के 8 स्कूलों में गणित, 7 में विज्ञान और 6 में कंप्यूटर टीचर गायब

school
वाराणसी

महिला से दरिंदगी की सारी हदें पार, महिला को पीटकर किया अधमरा फिर… आरोपी गिरफ्तार

rape in Ajmer
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.