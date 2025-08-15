लाइब्रेरी से लौट रही BHU की छात्रा; बदमाशों ने रोक कर की छेड़छाड़, पीड़िता के दोस्तों की पिटाई

UP Crime: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की एक मेडिकल छात्रा के साथ परिसर के अंदर 3 पूर्व छात्रों ने छेड़छाड़ की। इसके बाद छात्रा के तीन दोस्तों की पिटाई की। MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
घटना उस समय हुई जब छात्रा और उसके तीन दोस्त देर रात पढ़ाई के बाद लाइब्रेरी से अपने हॉस्टल लौट रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद हमलावरों ने पुरुष छात्रों की पिटाई की और महिला के साथ छेड़छाड़ की और फिर मौके से फरार हो गए।
महिला ने घटना की सूचना प्रॉक्टोरियल बोर्ड को दी, जो विश्वविद्यालय की एक अनुशासन समिति है। साथ ही व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। लड़की की शिकायत के बाद, पुलिस को सूचित किया गया और उन्होंने तुरंत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी उसी विश्वविद्यालय के पूर्व शारीरिक शिक्षा छात्र निकले।
पूरे परिसर में खबर फैलने के बाद, छात्रों में गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गौरव बंसल ने बताया कि आरोपियों को परिसर के पीछे सर गोवर्धन इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, " आरोपियों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है।" पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।