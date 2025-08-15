Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

लाइब्रेरी से लौट रही BHU की छात्रा; बदमाशों ने रोक कर की छेड़छाड़, पीड़िता के दोस्तों की पिटाई

UP Crime: लाइब्रेरी से लौट रही BHU की छात्रा से बदमाशों ने छेड़छाड़ की। इस दौरान बदमाशों ने छात्रा के दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी। जानिए पूरा मामला क्या है?

वाराणसी

Harshul Mehra

Aug 15, 2025

crime scene
प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

UP Crime: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की एक मेडिकल छात्रा के साथ परिसर के अंदर 3 पूर्व छात्रों ने छेड़छाड़ की। इसके बाद छात्रा के तीन दोस्तों की पिटाई की। MBBS प्रथम वर्ष की छात्रा द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने छात्रा से की छेड़छाड़

घटना उस समय हुई जब छात्रा और उसके तीन दोस्त देर रात पढ़ाई के बाद लाइब्रेरी से अपने हॉस्टल लौट रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद हमलावरों ने पुरुष छात्रों की पिटाई की और महिला के साथ छेड़छाड़ की और फिर मौके से फरार हो गए।

ये भी पढ़ें

AC कोच में यात्रियों ने की कम कूलिंग की शिकायत; टेक्नीशियन ने आकर देखा तो फटी रह गई आंखें; जानिए क्या मिला?
लखनऊ
lucknow news

तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

महिला ने घटना की सूचना प्रॉक्टोरियल बोर्ड को दी, जो विश्वविद्यालय की एक अनुशासन समिति है। साथ ही व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। लड़की की शिकायत के बाद, पुलिस को सूचित किया गया और उन्होंने तुरंत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी उसी विश्वविद्यालय के पूर्व शारीरिक शिक्षा छात्र निकले।

मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज

पूरे परिसर में खबर फैलने के बाद, छात्रों में गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गौरव बंसल ने बताया कि आरोपियों को परिसर के पीछे सर गोवर्धन इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, " आरोपियों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है।" पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर कानूनी पेंच; विधेयक पास लेकिन फिर भी अभी नहीं हो सकता गठन, समझें क्यों?
मथुरा
Mathura News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 03:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / लाइब्रेरी से लौट रही BHU की छात्रा; बदमाशों ने रोक कर की छेड़छाड़, पीड़िता के दोस्तों की पिटाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.