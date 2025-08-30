दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे काशी, पूजन अर्चन के बाद बाढ़ विस्थापितों से मिले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे, दौरे के पहले ही दिन उन्होंने बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने लोकमंगल और जनकल्याण की कामना के साथ बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन-अभिषेक किया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाबा काल भैरव के दरबार में दर्शन कर आरती की। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं का अभिवादन भी स्वीकार किया।
बाबा काल भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। गर्भगृह में प्रवेश कर उन्होंने विधिविधान से पूजन कर लोककल्याण की प्रार्थना की।मुख्यमंत्री के दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने "हर-हर महादेव" के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री ने भी भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया।
बता दें कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन की तैयारियों की समीक्षा, कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री काशी दौरे पर आए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कचहरी के समीप स्थित जेपी मेहता इंटर कॉलेज परिसर में बनाए गए राहत शिविर में पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा तथा लगभग दो दर्जन लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई।
मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों से बाढ़ प्रभावितों लोगों के साथ ही राहत शिविर में आश्रय लिए लोगों का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता पर सुनिश्चित हो। बाढ़ राहत शिविर में रह रहे छोटे-छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री ने चॉकलेट के पैकेट दिए, उनके पढ़ाई लिखाई के बाबत भी जानकारी ली।
इस दौरान श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु', जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, राय धर्मेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री व विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, डॉ अवधेश सिंह,कमिश्नर एस. राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार आदि भी मौजूद रहे।