दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे काशी, पूजन अर्चन के बाद बाढ़ विस्थापितों से मिले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे, दौरे के पहले ही दिन उन्होंने बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने लोकमंगल और जनकल्याण की कामना के साथ बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन-अभिषेक किया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाबा काल भैरव के दरबार में दर्शन कर आरती की। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं का अभिवादन भी स्वीकार किया।