वाराणसी

वाराणसी में अवैध पटाखों पर शिकंजा कसना शुरू, काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र से लेकर दालमंडी तक चला विशेष अभियान

वाराणसी पुलिस ने दीपावली के मद्देनजर यह सुनिश्चित किया है कि जहां भी पटाखों का भंडारण हो रहा है, वहां पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें रोका जाए और सील किया जाए। इस अभियान में पुलिस प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की टीम, बम डिस्पोजल टीम और अन्य संबंधित टीमें भी शामिल हैं।

less than 1 minute read

वाराणसी

image

anoop shukla

Oct 11, 2025

Up news, Varanasi news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, वाराणसी पुलिस की फुट पेट्रोलिंग

आगामी त्योहारों दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले में सख्ती शुरू कर दी है। सुरक्षित त्योहार के लिए अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अपर पुलिस आयुक्त शिव हरी मीणा के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र से लेकर दालमंडी तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दुकानों का गहन निरीक्षण कर अवैध पटाखों की तलाश की।

पुलिस अधिकारियों का सख्त निर्देश, अवैध पटाखों के भंडारण पर होगी सख्त कारवाई

इस निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में शो पीस बने फायर सेफ्टी उपकरणों को देख संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी लगातार व्यापारियों और आम जनता से बैठकें कर जागरूक कर रहे हैं। व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करना दंडनीय अपराध है, बरामदगी पर कठोर कारवाई होगी। दुकानों में एबी सिलेंडर भी जांचे। बाजार में किसी भी तरह के अतिक्रमण नहीं करने की बात कही।अभियान के दौरान डीसीपी गौरव बंसवाल, एसीपी शुभम कुमार सिंह, चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा, दशाश्वमेध थाना प्रभारी उपेन्द्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

