वाराणसी में अवैध पटाखों पर शिकंजा कसना शुरू, काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र से लेकर दालमंडी तक चला विशेष अभियान

इस निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में शो पीस बने फायर सेफ्टी उपकरणों को देख संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी लगातार व्यापारियों और आम जनता से बैठकें कर जागरूक कर रहे हैं। व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करना दंडनीय अपराध है, बरामदगी पर कठोर कारवाई होगी। दुकानों में एबी सिलेंडर भी जांचे। बाजार में किसी भी तरह के अतिक्रमण नहीं करने की बात कही।अभियान के दौरान डीसीपी गौरव बंसवाल, एसीपी शुभम कुमार सिंह, चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा, दशाश्वमेध थाना प्रभारी उपेन्द्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।