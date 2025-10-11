Bahraich Wolf Attack: घर से मासूम बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, दो महिलाएं की घायल, ग्रामीणों में दहशत

भेड़िया की सांकेतिक फोटो Ai
Bahraich Wolf Attack: बहराइच जिले के कैसरगंज क्षेत्र में भेड़िये का आतंक दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को उसने अलग-अलग जगहों पर हमला कर एक बालिका और दो महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को कैसरगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जबकि बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
Bahraich Wolf Attack: बहराइच जिले के गोड़हिया के मजरा प्रधान पुरवा गांव का है। यहां गंगाराम की सात वर्षीय बेटी अनीता दोपहर करीब तीन बजे आंगन में खेल रही थी। तभी अचानक एक भेड़िया घर में घुस आया। और उसे जबड़े में दबाकर खेतों की ओर खींच ले गया। बच्ची की चीख सुनकर परिवार और ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और करीब चार सौ मीटर दूर गन्ने के खेत में पीछा करने पर भेड़िया उसे छोड़कर भाग गया। अनीता के पेट, पीठ और हाथ पर गहरे जख्म आए हैं।
सूचना पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार सिंह और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। दूसरी घटना ग्राम पंचायत मंझारा तौकली के बलिराजपुरवा गांव की है। जहां राजू निषाद की पत्नी विमला देवी पर भेड़िये ने झपट्टा मारा और उनकी गर्दन पर गहरा घाव कर दिया। वहीं, तीसरी वारदात भृगुपुरवा गांव में हुई। जहां राजेश निषाद की मां पर भेड़िये ने हमला कर उनके हाथ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। दोनों महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डीएफओ राम सिंह यादव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। टीमें भेड़िये को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन गन्ने के खेत और झाड़ियां होने से दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की लापरवाही के कारण लोगों की जान खतरे में है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बहराइच
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग