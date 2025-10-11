Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बहराइच

Bahraich Wolf Attack: घर से मासूम बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, दो महिलाएं की घायल, ग्रामीणों में दहशत

Bahraich Wolf attack: बहराइच के कैसरगंज इलाके में भेड़िये का खौफ बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अलग-अलग जगहों पर हमले में एक बच्ची और दो महिलाएं घायल हो गईं। बच्ची की हालत गंभीर है। वन विभाग ने ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। जबकि ग्रामीणों ने विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है।

2 min read

बहराइच

image

Mahendra Tiwari

Oct 11, 2025

Bahraich Wolf Attack

भेड़िया की सांकेतिक फोटो Ai

Bahraich Wolf Attack: बहराइच जिले के कैसरगंज क्षेत्र में भेड़िये का आतंक दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को उसने अलग-अलग जगहों पर हमला कर एक बालिका और दो महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को कैसरगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जबकि बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

Bahraich Wolf Attack: बहराइच जिले के गोड़हिया के मजरा प्रधान पुरवा गांव का है। यहां गंगाराम की सात वर्षीय बेटी अनीता दोपहर करीब तीन बजे आंगन में खेल रही थी। तभी अचानक एक भेड़िया घर में घुस आया। और उसे जबड़े में दबाकर खेतों की ओर खींच ले गया। बच्ची की चीख सुनकर परिवार और ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और करीब चार सौ मीटर दूर गन्ने के खेत में पीछा करने पर भेड़िया उसे छोड़कर भाग गया। अनीता के पेट, पीठ और हाथ पर गहरे जख्म आए हैं।
सूचना पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार सिंह और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। दूसरी घटना ग्राम पंचायत मंझारा तौकली के बलिराजपुरवा गांव की है। जहां राजू निषाद की पत्नी विमला देवी पर भेड़िये ने झपट्टा मारा और उनकी गर्दन पर गहरा घाव कर दिया। वहीं, तीसरी वारदात भृगुपुरवा गांव में हुई। जहां राजेश निषाद की मां पर भेड़िये ने हमला कर उनके हाथ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। दोनों महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डीएफओ बोले- ड्रोन से की जा रही निगरानी

डीएफओ राम सिंह यादव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। टीमें भेड़िये को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन गन्ने के खेत और झाड़ियां होने से दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की लापरवाही के कारण लोगों की जान खतरे में है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / Bahraich Wolf Attack: घर से मासूम बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, दो महिलाएं की घायल, ग्रामीणों में दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बहराइच

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रहस्यमयी मौत, किराए के मकान में बेड के नीचे औंधे मुंह पड़ा मिला शव

Bahraich-news
बहराइच

Rain Alert: मानसून का कहर जारी, अगले 5 दिन इन जिलों में धुआंधार बारिश की चेतावनी, जानिए अपने जिले का हाल

UP Rains
बहराइच

22 वर्ष पहले बिहार से आकर बसा, दो किशोर की हत्या के बाद, परिवार समेत खुद को किया आग के हवाले, 6 मौतों से दहल उठा गांव

बिहार
बहराइच

पहले दो लड़कों का गला रेता, फिर बेटियों को मार डाला… पत्नी संग खुद को कमरे में बंद किया और लगा ली आग

बहराइच

भेड़िए का आतंक, सो रहे पति-पत्नी को मार डाला, तीन और लोगों पर किया हमला

बहराइच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.