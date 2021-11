देव दीपावली पर आकर्षण का केंद्र बनी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति

Dev Deepawali Statue of Ma Annapurna Center Of Attraction for Devotees- देव दीपावली पर इस बार मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आकर्षण का केंद्र होगी। इस साल काशी के 84 घाटों पर अर्धचंद्राकार स्वरूप में सजे दीपक की रोशनी से देवताओं का जहां विश्वनाथ की धरती पर स्वागत किया जायेगा, तो वहीं दूसरी ओर इन दीयों की रोशनी में मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन कर सकेंगे।