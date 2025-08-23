Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

भारी बारिश के बीच एनकाउंटर…शातिर चेन स्नेचर को लगी गोली, महिलाओं को बनाता था शिकार

वाराणसी में शुक्रवार की रात भारी बारिश में मुखबिर की सूचना पर पुलिस एक शातिर बदमाश की घेरेबंदी की थी। जैसे ही बदमाश पास आया उसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया।

वाराणसी

anoop shukla

Aug 23, 2025

Up news
फोटो सोर्स : पत्रिका, एनकाउंटर में चेन स्नेचर घायल

शनिवार भोर में वाराणसी जिले के सिगरा थाना क्षेत्र में बारिश के बीच शातिर चेन स्नेचर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बताया कि जैसे ही बदमाश को रुकने का इशारा किया गया उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया और भागने लगा, रेल पटरियों के बीच आगे आगे बदमाश और पीछे पुलिस। इसी बीच जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह वहीं गिर पड़ा।

पुलिस घेरेबंदी देख बदमाश ने पुलिस पर झोंका फायर

पुलिस ने मौके से घायल बदमाश को हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया, उसकी पहचान रानू के रूप में हुई है, जो लंबे समय से चेन स्नैचिंग की वारदातों में लिप्त रहा है। पुलिस को उसके पास से लूटी गई सोने की चेन भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक यह वही चेन है जिसे रानू ने 19 अगस्त को कैट रेलवे स्टेशन के पास एक महिला से छीना था। पुलिस रिकॉर्ड में रानू पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वह शातिर चेन स्नेचर है, पुलिस को इसकी लंबे अरसे से तलाश थी। शुक्रवार की रात मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने घेरेबंदी का रानू को गिरफ्तार कर किया।

सड़क पर मौत का मंजर: तेज रफ्तार कार से टेंपो चकनाचूर, पांच शव, पांच घायल
बरेली
कन्नौज में साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा, फिलिपींस से होता था नियंत्रण, 10 गिरफ्तार
कन्नौज
कन्नौज पुलिस ने 10 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज पुलिस)

23 Aug 2025 06:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / भारी बारिश के बीच एनकाउंटर…शातिर चेन स्नेचर को लगी गोली, महिलाओं को बनाता था शिकार

