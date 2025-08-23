भारी बारिश के बीच एनकाउंटर…शातिर चेन स्नेचर को लगी गोली, महिलाओं को बनाता था शिकार

पुलिस ने मौके से घायल बदमाश को हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया, उसकी पहचान रानू के रूप में हुई है, जो लंबे समय से चेन स्नैचिंग की वारदातों में लिप्त रहा है। पुलिस को उसके पास से लूटी गई सोने की चेन भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक यह वही चेन है जिसे रानू ने 19 अगस्त को कैट रेलवे स्टेशन के पास एक महिला से छीना था। पुलिस रिकॉर्ड में रानू पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वह शातिर चेन स्नेचर है, पुलिस को इसकी लंबे अरसे से तलाश थी। शुक्रवार की रात मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने घेरेबंदी का रानू को गिरफ्तार कर किया।