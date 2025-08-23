कन्नौज में साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा, फिलिपींस से होता था नियंत्रण, 10 गिरफ्तार

Kannauj cyber fraud exposed, controlled from Philippines, 10 arrested कन्नौज में पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल सिम और नगदी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑनलाइन गेम के माध्यम से यह ठगी की जाती थी। जिसमें लोगों को जीतने का कोई अवसर ही नहीं रहता था। पकड़े गये आरोपी आजमगढ़, दिल्ली, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। पूरे नेटवर्क का संचालन फिलिपींस से होता था।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सदर कोतवाली पुलिस ने 10 साइबर ठगों को पकड़ा है। जिनके पास से 13 मोबाइल, 18 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, दो कार और 1 लाख 76 हजार नगद बरामद हुआ है। यह सभी ठग ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों को ठगते थे। पकड़े गए थे लोगों की भी जाकर कॉरपोरेट अकाउंट खोलने थे। जिसके खुलने के बाद खाता खोलने वालों को पैसा कमाने का लालच देकर अपनी जाल में फंसाते थे। इसके बाद एपीके फाइल को डाउनलोड करवाते थे। जिससे कि मोबाइल को संचालन ठगों के कब्जे में हो जाता था। अकाउंट का संचालन भी खुद करने लगते थे।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कार्य में कई अन्य लोग भी शामिल है। जो तीन स्टेज पर काम करते हैं। खाता मैनेज करने वाले, कन्विंस करने वाले होते हैं। जिन्हें 2 प्रतिशत मिलता था। इस खेल में करोड़ों की ठगी की जाती थी। ऑनलाइन गेम में तीन पत्ती, वन एक्स पैक आदि गेम खेलाते थे। जिसमें सामने वाले के पास जितने का कोई ऑप्शन नहीं होता था।
दिल्ली, लखनऊ, आजमगढ़, प्रतापगढ़, अमेठी जिले से जुड़े हुए लोग पकड़े गए हैं। पूरे खेल में चार स्टेज होते हैं जिनमें सभी स्टेज पर काम करने वालों को 2% दिया जाता है। फिलिपींस से पूरी नेटवर्क को कंट्रोल किया जा रहा है। इस विषय में भी जांच कराई जा रही है।