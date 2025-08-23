कन्नौज में साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा, फिलिपींस से होता था नियंत्रण, 10 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सदर कोतवाली पुलिस ने 10 साइबर ठगों को पकड़ा है। जिनके पास से 13 मोबाइल, 18 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, दो कार और 1 लाख 76 हजार नगद बरामद हुआ है। यह सभी ठग ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों को ठगते थे। पकड़े गए थे लोगों की भी जाकर कॉरपोरेट अकाउंट खोलने थे। जिसके खुलने के बाद खाता खोलने वालों को पैसा कमाने का लालच देकर अपनी जाल में फंसाते थे। इसके बाद एपीके फाइल को डाउनलोड करवाते थे। जिससे कि मोबाइल को संचालन ठगों के कब्जे में हो जाता था। अकाउंट का संचालन भी खुद करने लगते थे।