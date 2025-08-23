Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कन्नौज

कन्नौज में साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा, फिलिपींस से होता था नियंत्रण, 10 गिरफ्तार

Kannauj cyber fraud exposed, controlled from Philippines, 10 arrested कन्नौज पुलिस को ऑनलाइन ठगी करने वालों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है‌। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लोगों को ठगने का काम किया जाता था। पकड़े गए सभी दिल्ली आजमगढ़ अमेठी प्रतापगढ़ आदि जिलों के रहने वाले हैं। ‌

कन्नौज

Narendra Awasthi

Aug 23, 2025

कन्नौज पुलिस ने 10 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज पुलिस)
फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज पुलिस)

Kannauj cyber fraud exposed, controlled from Philippines, 10 arrested कन्नौज में पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल सिम और नगदी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑनलाइन गेम के माध्यम से यह ठगी की जाती थी। जिसमें लोगों को जीतने का कोई अवसर ही नहीं रहता था। पकड़े गये आरोपी आजमगढ़, दिल्ली, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। पूरे नेटवर्क का संचालन फिलिपींस से होता था।

कन्नौज पुलिस को मिली बड़ी सफलता

उत्तर प्रदेश के कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सदर कोतवाली पुलिस ने 10 साइबर ठगों को पकड़ा है। जिनके पास से 13 मोबाइल, 18 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, दो कार और 1 लाख 76 हजार नगद बरामद हुआ है। यह सभी ठग ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों को ठगते थे। पकड़े गए थे लोगों की भी जाकर कॉरपोरेट अकाउंट खोलने थे। जिसके खुलने के बाद खाता खोलने वालों को पैसा कमाने का लालच देकर अपनी जाल में फंसाते थे। इसके बाद एपीके फाइल को डाउनलोड करवाते थे। जिससे कि मोबाइल को संचालन ठगों के कब्जे में हो जाता था। अकाउंट का संचालन भी खुद करने लगते थे।

ये भी पढ़ें

जिला मजिस्ट्रेट की अंशु गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई, अब जिले में नहीं दिखाई पड़ेगा
उन्नाव
अंशु गुप्ता के घर के सामने पीटी गई डुग्गी (फोटो सोर्स- Unnao police social media वीडियो ग्रैब)

तीन स्टेज में लोग करते थे कार्य

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कार्य में कई अन्य लोग भी शामिल है। जो तीन स्टेज पर काम करते हैं। खाता मैनेज करने वाले, कन्विंस करने वाले होते हैं। जिन्हें 2 प्रतिशत मिलता था। इस खेल में करोड़ों की ठगी की जाती थी। ऑनलाइन गेम में तीन पत्ती, वन एक्स पैक आदि गेम खेलाते थे। जिसमें सामने वाले के पास जितने का कोई ऑप्शन नहीं होता था।

फिलिपींस से होता था कंट्रोल

दिल्ली, लखनऊ, आजमगढ़, प्रतापगढ़, अमेठी जिले से जुड़े हुए लोग पकड़े गए हैं। पूरे खेल में चार स्टेज होते हैं जिनमें सभी स्टेज पर काम करने वालों को 2% दिया जाता है। फिलिपींस से पूरी नेटवर्क को कंट्रोल किया जा रहा है। इस विषय में भी जांच कराई जा रही है।

ये भी पढ़ें

एक वायरल वीडियो क्लिप के कारण एसडीएम सदर को पद से हटाया गया, जांच एडीएम को दी गई
औरैया
डीएम का आदेश और जानकारी देते एडीएम (फोटो सोर्स- 'X' औरैया वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 05:54 pm

Published on:

23 Aug 2025 05:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / कन्नौज में साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा, फिलिपींस से होता था नियंत्रण, 10 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.