मरीज की मौत से गुस्साए परिजन ने क्लिनिक में की तोड़फड़, डेढ़ घंटे तक हाईवे जाम

वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने कछवा रोड पर स्थित निजी क्लीनिक में जमकर हंगामा किया। क्लीनिक में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे को भी जाम कर दिया। जाम करीब डेढ़ घंटे तक जारी रहा, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।