वाराणसी

मरीज की मौत से गुस्साए परिजन ने क्लिनिक में की तोड़फड़, डेढ़ घंटे तक हाईवे जाम

वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने कछवा रोड पर स्थित निजी क्लीनिक में जमकर हंगामा किया।

वाराणसी

image

Krishna Rai

Nov 26, 2025

वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने कछवा रोड पर स्थित निजी क्लीनिक में जमकर हंगामा किया। क्लीनिक में तोड़फोड़ की गई और इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे को भी जाम कर दिया। जाम करीब डेढ़ घंटे तक जारी रहा, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

क्या है पूरा मामला?

मिर्जापुर के भैंसा गांव निवासी विनीता सिंह की तबीयत खराब होने पर परिजन उन्हें सोमवार को कछवा रोड स्थित सहारा क्लीनिक लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान महिला की हालत और बिगड़ने लगी, लेकिन समय पर उचित इलाज नहीं दिया गया। गंभीर स्थिति होने पर क्लीनिक संचालिका ने उन्हें वाराणसी के एक निजी अस्पताल रेफ़र कर दिया, जहां डॉक्टरों ने विनीता को मृत घोषित कर दिया।

गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा

महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण निजी क्लीनिक पहुंचे और वहां तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद उन्होंने हाईवे पर बैठकर जाम लगा दिया और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ होने की भी शिकायत मिली है।

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

सूचना मिलते ही मिर्जामुराद, राजातालाब और कपसेठी थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया। करीब डेढ़ घंटे बाद जाम खुल सका। थाना प्रभारी मिर्जामुराद प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि क्लीनिक में तोड़फोड़ और हाईवे जाम करने वालों की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

26 Nov 2025 12:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मरीज की मौत से गुस्साए परिजन ने क्लिनिक में की तोड़फड़, डेढ़ घंटे तक हाईवे जाम

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

