फेसबुक पर दोस्ती और फिर धोखाधड़ी, भाजपा नेता से 46 लाख ठगे

रामप्रकाश दुबे लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के गोइठहा निवासी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मार्च 2025 में उनकी फेसबुक पर एक महिला अंकिता मित्तल से दोस्ती हुई। अंकिता ने खुद को बीएसजीसी कंपनी का एजेंट और शेयर ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताया। उसने रामप्रकाश को शेयर मार्केट में निवेश करने का ऑफर दिया। अंकिता और उसकी साथी स्नेहा चौहान ने बातचीत मोबाइल और व्हाट्सएप पर की। 24 मार्च को रामप्रकाश ने पहली बार 50 हजार रुपये कंपनी के एप पर भेजे, जिसके बाद उन्हें लॉगिन और पासवर्ड मिला और रकम खाते में दिखाई दी। इसके बाद जालसाजों ने बार-बार अलग-अलग खातों में पैसे जमा करवाए। कुल मिलाकर रामप्रकाश ने 46.50 लाख रुपये निवेश कर दिए।