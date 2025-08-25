Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

फेसबुक पर दोस्ती और फिर धोखाधड़ी, भाजपा नेता से 46 लाख ठगे

शेयर मार्केट में निवेश का लालच देकर साइबर जालसाजों ने को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक और भाजपा नेता रामप्रकाश दुबे से 46.50 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने शनिवार को साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।

वाराणसी

Krishna Rai

Aug 25, 2025

प्रकाश दुबे से 46.50 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी
प्रकाश दुबे से 46.50 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी

शेयर मार्केट में निवेश का लालच देकर साइबर जालसाजों ने को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक और भाजपा नेता रामप्रकाश दुबे से 46.50 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने शनिवार को साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।

2025 में एक महिला से हुई थी दोस्ती

रामप्रकाश दुबे लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के गोइठहा निवासी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मार्च 2025 में उनकी फेसबुक पर एक महिला अंकिता मित्तल से दोस्ती हुई। अंकिता ने खुद को बीएसजीसी कंपनी का एजेंट और शेयर ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताया। उसने रामप्रकाश को शेयर मार्केट में निवेश करने का ऑफर दिया। अंकिता और उसकी साथी स्नेहा चौहान ने बातचीत मोबाइल और व्हाट्सएप पर की। 24 मार्च को रामप्रकाश ने पहली बार 50 हजार रुपये कंपनी के एप पर भेजे, जिसके बाद उन्हें लॉगिन और पासवर्ड मिला और रकम खाते में दिखाई दी। इसके बाद जालसाजों ने बार-बार अलग-अलग खातों में पैसे जमा करवाए। कुल मिलाकर रामप्रकाश ने 46.50 लाख रुपये निवेश कर दिए।

विश्वास जमाने के लिए 2,00,702 रुपये वापस भी भेजे

ठगों ने विश्वास जमाने के लिए 2,00,702 रुपये वापस भी भेजे, लेकिन बाकी रकम निकालने के लिए 72 लाख रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करने का दबाव बनाने लगे। जब शक हुआ तो पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। साइबर क्राइम पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / फेसबुक पर दोस्ती और फिर धोखाधड़ी, भाजपा नेता से 46 लाख ठगे

