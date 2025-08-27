वाराणसी में गैंगरेप पीड़िता बनी मां, सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, आरोपी अब भी आजाद

पीड़िता की मामी केस की पैरवी कर रही हैं। उनका कहना है कि गरीब होने की वजह से न्याय की राह और कठिन हो गई है। एडीसीपी नीतू कात्यान ने एक सप्ताह में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। पुलिस ने परिवार को मीडिया से बात करने पर धमकाया। यह मामला तब खुला, जब गैंगरेप के साथ-साथ वीडियो बनाकर धमकाने की शिकायत भी सामने आई। फिलहाल पीड़िता न्याय की उम्मीद लगाए हुए है और बाकी आरोपी अब भी फरार हैं।