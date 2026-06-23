‘हम निपट लेंगे, आप अपना देखें’, वाराणसी में गंज शहिदा मस्जिद के लिए पाक राष्ट्रपति के X पोस्ट पर सपा सांसद अफजाल अंसारी

सपा सांसद ने कहा है कि भारत के मुसलमान की स्थिति पाकिस्तान के मुसलमान से कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत में संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका है। ऐसे में भारत के मुसलमान अपने सभी समस्या का समाधान संविधान के हिसाब से कर लेंगे। अफजाल ने कहा कि पाकिस्तान बेवजह की दखलअंदाजी ना करें। भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी मुसलमान को किसी तरह की परेशानी नहीं होती। वहीं, पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वहां, हिंदू अल्पसंख्यक हैं और हिंदुओं का पाकिस्तान में शोषण किया जाता है। भारत के मुसलमान अपने धर्म और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कानून के सहारे करेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भारत के आंतरिक मामलों में कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है।