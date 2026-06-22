ट्रांसफार्मर जलने पर डिस्कॉम के एमडी का बड़ा एक्शन, XEN और वाराणसी के दो SDO के वेतन से ₹10 लाख की वसूली का आदेश

Electricity department news: वाराणसी मैं कार्यरत बिजली विभाग के दो अधिकारियों और बलिया के तत्कालीन अधिशासी अभियंता से 10 लाख रुपए से अधिकारी की वसूली को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी ट्रांसफार्मर के रखरखाव और मेंटेनेंस में लापरवाही बरत रहे थे। इसके बाद विभाग की तरफ से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के वेतन से 10.34 लाख रुपए की वसूली की जाए।