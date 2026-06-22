22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

ट्रांसफार्मर जलने पर डिस्कॉम के एमडी का बड़ा एक्शन, XEN और वाराणसी के दो SDO के वेतन से ₹10 लाख की वसूली का आदेश

PUVVNL NEWS: UP ELECTRIC DEPARTMENT NEWS: पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने एक पत्र जारी करते हुए अधिशासी अभियंता और वाराणसी में तैनात दो उपखंड अधिकारियों से कुल 10.34 लाख रुपए की वसूली के निर्देश जारी किए हैं...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 22, 2026

Puvvnl news

फाइल फोटो, Pc-Patrika

Electricity department news: वाराणसी मैं कार्यरत बिजली विभाग के दो अधिकारियों और बलिया के तत्कालीन अधिशासी अभियंता से 10 लाख रुपए से अधिकारी की वसूली को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी ट्रांसफार्मर के रखरखाव और मेंटेनेंस में लापरवाही बरत रहे थे। इसके बाद विभाग की तरफ से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के वेतन से 10.34 लाख रुपए की वसूली की जाए।

तीनों अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र

जानकारी के मुताबिक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने एक पत्र जारी करते हुए अधिशासी अभियंता और वाराणसी में तैनात दो उपखंड अधिकारियों से कुल 10.34 लाख रुपए की वसूली के निर्देश जारी किए हैं। वहीं, तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं और विभागीय कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। एमडी द्वारा जारी किए गए आरोप पत्र के बाद विभाग में हलचल मची हुई है।

जानकारी के मुताबिक, बलिया के विद्युत वितरण खंड रसड़ा में कार्यरत तत्कालीन अधिशासी अभियंता अभिषेक सिंह यादव से 7.46 लाख रुपए की वसूली किए जाने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि अभियंता ने ट्रांसफार्मर के रखरखाव और मॉनिटरिंग में रुचि नहीं दिखाई। वहीं, विभाग की ओर से उन्हें स्पष्टीकरण जारी करने के लिए भी निर्देशित किया गया था लेकिन उन्होंने इसका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बता दें कि वर्तमान में अधिशासी अभियंता अभिषेक सिंह संत कबीर नगर जिले में तैनात हैं।

वाराणसी के इन अधिकारियों से होगी वसूली

वहीं, वाराणसी के नगरीय विद्युत वितरण खंड (6), सारनाथ में तैनात उपखंड अधिकारी आनंद सिंह पर 29,777 रुपए की वसूली का आदेश जारी हुआ है। उनके साथ ही नगरीय विद्युत वितरण (5) में तैनात एसडीओ अभिषेक कुमार मौर्य के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उनसे 2. 61 लाख रुपए की वसूली को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जांच में पता चला है कि दोनों ने ट्रांसफार्मर के रखरखाव में अनियमितता बरती और क्षतिग्रस्त दर को कम करने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया।

एमडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जुर्माने की राशि तीनों अधिकारियों के वेतन से कटौती की जाए। इसके साथ ही केवल आर्थिक दंड ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। एमडी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की लापरवाही करने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, बिजली व्यवस्था में सुधार और ट्रांसफार्मर हो के रखरखाव को लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।

चाय की चुस्की के साथ ओमान के लोग चखेंगे बनारसी स्वाद, पहली बार वाराणसी से भेजी गई 40 मिट्रिक टन बिस्कुट की खेप

ये भी पढ़ें
Varanasi latest news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jun 2026 12:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ट्रांसफार्मर जलने पर डिस्कॉम के एमडी का बड़ा एक्शन, XEN और वाराणसी के दो SDO के वेतन से ₹10 लाख की वसूली का आदेश

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिना लाइन लगे आसानी से लोग भर रहे टैक्स, वाराणसी नगर निगम को 15 दिन में 30 लाख का राजस्व

Varanasi nagar nigam
वाराणसी

वाराणसी में NEET परीक्षार्थी गिरफ्तार, अंडरवियर में छिपाया मोबाइल, सिम कार्ड और प्रश्न पत्र

NEET UG Re Exam
वाराणसी

कपड़ों में छिपाकर ले जा रहा था नकल का सामान, वाराणसी में NEET परीक्षा केंद्र पर पकड़ा गया छात्र

NEET Exam Cheating Case, Electronic Device Found In Exam
वाराणसी

चाय की चुस्की के साथ ओमान के लोग चखेंगे बनारसी स्वाद, पहली बार वाराणसी से भेजी गई 40 मिट्रिक टन बिस्कुट की खेप

Varanasi latest news
वाराणसी

वाराणसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई; ₹2.43 करोड़ का साइबर फ्रॉड करने वाले 6 शातिर गिरफ्तार, 6 म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए करते थे ठगी

Six cyber fraudsters arrested
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.