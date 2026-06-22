बिना लाइन लगे आसानी से लोग भर रहे टैक्स, वाराणसी नगर निगम को 15 दिन में 30 लाख का राजस्व

वाराणसी नगर निगम द्वारा शुरू की गई एआई चैट बॉक्स की सुविधा से केवल 15 दिनों में ही 700 से ज्यादा लोगों ने अपना भुगतान ऑनलाइन किया है। यही नहीं घर बैठे लोग अपने शिकायत भी दर्ज कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें नगर निगम के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बता दें कि 6 जून को नगर निगम ने यह सुविधा शुरू की थी। जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के मुताबिक, नगर निगम द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर से भवन स्वामी ऑनलाइन घर बैठे अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। इसी बीच 700 से अधिक लोगों ने संपत्ति कर जमा किए हैं। लोगों की माने तो पहले उन्हें नगर निगम में लंबी कारों में खड़े होकर अपना भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा शुरू होने के बाद आसानी से घर बैठे अपनी शिकायतें और कर का भुगतान किया जा रहा है।