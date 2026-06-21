वाराणसी में NEET परीक्षार्थी गिरफ्तार, अंडरवियर में छिपाया मोबाइल, सिम कार्ड और प्रश्न पत्र

पेपर लीक के बाद दोबारा आयोजित री-NEET परीक्षा के लिए वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वाराणसी में कुल 25 हजार 678 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सुरक्षा के लिहाज से पहली बार प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई थी। परीक्षा हॉल में एंट्री से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की सघन चेकिंग की गई। बायोमेट्रिक सत्यापन, फ्रिस्किंग और दस्तावेजों की जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों के जूते उतरवाकर भी जांच की गई।