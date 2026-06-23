किसी के पास आग बुझाने वाला यंत्र नहीं तो किसी के पास कर्मचारी नहीं, वाराणसी के कोचिंग सेंटर्स का बुरा हाल, भगवान भरोसे बच्चे

मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि शहर और ग्रामीण के कई इलाकों में जांच अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे दर्जनों कोचिंग सेंटर मिले हैं, जहां पर कमियां पाई गई हैं। कुछ कोचिंग सेंटर में अग्निशमन यंत्र मिले लेकिन उनको चलने वाले कर्मचारी कोचिंग सेंटर पर मौजूद नहीं थे। कोचिंग सेंटरों ने दलील दी कि अधिकतर कर्मचारी छुट्टी पर हैं। उन्होंने बताया कि सभी कोचिंग सेंटरों की लिस्ट बनाई जा रही है। जल्द ही उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।