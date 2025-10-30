पीक सड़क पर थूकी या चलती गाड़ी से कचरा फेंका तो करनी पड़ेगी जेब ढीली; जानें, कितना लगेगा जुर्मना?

उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी मालिक 24 घंटे से ज्यादा समय तक कचरा रखते हैं या पार्क, सड़कों या डिवाइडर पर कचरा फैलाते हैं, उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। पालतू जानवरों के मालिक जो सार्वजनिक जगहों पर अपने कुत्तों की गंदगी साफ नहीं करते हैं, उन पर भी यही जुर्माना लगाया जाएगा। नदियों, नालों या सीवर में कचरा या जानवरों के अवशेष फेंकने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।