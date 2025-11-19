Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

काशी तमिल संगम: बनारस से कन्याकुमारी, कोयंबटूर, चेन्नई सेंट्रल के लिए विशेष रेलगाड़ी, जानें तारीख और समय

Special train for Kanyakumari, Coimbatore, Chennai Central: उत्तर मध्य रेलवे बनारस से कन्याकुमारी, कोयंबटूर और चेन्नई सेंट्रल के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने जा रही है। काशी तमिल संगम 4.0 में आने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए तारीखों में ट्रेन चलेगी। ‌

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Narendra Awasthi

Nov 19, 2025

भारतीय रेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Special trains for Kanyakumari, Coimbatore, Chennai Central: बनारस से कन्याकुमारी, बनारस से कोयंबटूर, बनारस से चेन्नई सेंट्रल के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई जा रही है। काशी तमिल संगम 4.0 के दौरान आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यह ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों को विशेष तारीख पर संचालित किया जाएगा। यह जानकारी उत्तर मध्य रेलवे ने दी है। और अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 और रेल मदद मोबाइल ऐप से ले सकते हैं।

ट्रेन संख्या 06009 और 06010 चलेगी

उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार उत्तर प्रदेश के बनारस से कन्याकुमारी के बीच ट्रेन संख्या 06009 और 06010 चलेगी। ट्रेन संख्या 06009 रविवार 7 दिसंबर को 11:45 पर कन्याकुमारी से खुलेगी और मंगलवार को 23:15 पर बनारस पहुंचेगी। जबकि ट्रेन संख्या 06010 शनिवार 13 दिसंबर को बनारस से 23:00 बजे खुलेगी। जो प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर होते हुए कन्याकुमारी जाएगी।

बनारस से कोयंबटूर के बीच विशेष ट्रेन

बनारस से कोयंबटूर के बीच चलने वाली 06013 कोयंबटूर से मंगलवार, 9 दिसंबर को 18:00 बजे खुलेगी। जो मानिकपुर जंक्शन, प्रयागराज छिवकी होते हुए बनारस 22:45 मिनट पर पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 06014 बनारस से 23:30 पर खुलेगी और शुक्रवार को 23:30 पर कोयंबटूर पहुंचेगी।

बनारस से चेन्नई के बीच विशेष ट्रेन

बनारस से चेन्नई के बीच 06015 और 06016 ट्रेन नंबर संचालित होंगी। 06015 शुक्रवार 12 दिसंबर को चेन्नई से 4:15 पर खुलेगी। जो शनिवार को 23:15 पर बनारस पहुंचेगी। इसी प्रकार बनारस से गाड़ी संख्या 06016 बुधवार 17 दिसंबर को 23:00 बजे खुलेगी। जो शुक्रवार को 23:30 पर चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी।

19 Nov 2025 10:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / काशी तमिल संगम: बनारस से कन्याकुमारी, कोयंबटूर, चेन्नई सेंट्रल के लिए विशेष रेलगाड़ी, जानें तारीख और समय

