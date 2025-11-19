काशी तमिल संगम: बनारस से कन्याकुमारी, कोयंबटूर, चेन्नई सेंट्रल के लिए विशेष रेलगाड़ी, जानें तारीख और समय

Special trains for Kanyakumari, Coimbatore, Chennai Central: बनारस से कन्याकुमारी, बनारस से कोयंबटूर, बनारस से चेन्नई सेंट्रल के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई जा रही है। काशी तमिल संगम 4.0 के दौरान आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यह ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों को विशेष तारीख पर संचालित किया जाएगा। यह जानकारी उत्तर मध्य रेलवे ने दी है। और अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 और रेल मदद मोबाइल ऐप से ले सकते हैं।