वाराणसी

मणिकर्णिका क्षेत्र विवाद…पुलिस कमिश्नर पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम, दिए सख्त हिदायत

काशी के मणिकर्णिका क्षेत्र के मंदिर के बारे में फैली अफवाहों को लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल आज स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किए, इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी प्रकार की झूठी सूचना वायरल करने पर कड़ी कारवाई की जाएगी।

वाराणसी

image

anoop shukla

Jan 19, 2026

Up news, Varanasi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, CP वाराणसी

सोमवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल मणिकर्णिका क्षेत्र के एक मंदिर के ध्वस्त होने की अफवाहों के बीच मंदिर परिसर पहुंचे और मामले की जांच की, इस दौरान उन्होंने मंदिर का निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दोपहर में काशी विश्वनाथ धाम का दौरा किया और वहां से कुम्भामहादेव मंदिर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि वायरल पोस्ट में जिस मंदिर का जिक्र किया गया है, वह धाम क्षेत्र में स्थित है और यहां प्रतिदिन पूजा-पाठ होता है। इस मंदिर के बारे में भ्रामक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है।

फर्जी जानकारी वायरल करने पर होगी सख्त कारवाई

CP ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी जानकारी वायरल किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्क्रीनशॉट और URL का रिकॉर्ड रखा गया है। सांसदों पर कार्रवाई के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जांच जारी है और राजनीतिक या गैर-राजनीतिक, जो भी व्यक्ति इस मामले में शामिल होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की निगरानी में सोशल मीडिया

CP ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से जानकारी वायरल पर कड़ी कारवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को साझा न करें, जिससे समाज में भ्रम फैल सकता है। इस मामले में पुलिस ने लोकल लोगों से भी बातचीत की और उन्हें सही जानकारी देने का प्रयास किया। पुलिस ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को रोकने के लिए वे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

CP ने कहा कि इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं समाज में तनाव पैदा कर सकती हैं और इसलिए सभी को सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

