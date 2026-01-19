मणिकर्णिका क्षेत्र विवाद…पुलिस कमिश्नर पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम, दिए सख्त हिदायत

सोमवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल मणिकर्णिका क्षेत्र के एक मंदिर के ध्वस्त होने की अफवाहों के बीच मंदिर परिसर पहुंचे और मामले की जांच की, इस दौरान उन्होंने मंदिर का निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दोपहर में काशी विश्वनाथ धाम का दौरा किया और वहां से कुम्भामहादेव मंदिर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि वायरल पोस्ट में जिस मंदिर का जिक्र किया गया है, वह धाम क्षेत्र में स्थित है और यहां प्रतिदिन पूजा-पाठ होता है। इस मंदिर के बारे में भ्रामक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है।