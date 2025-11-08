पीएम मोदी ने 4 वंदेभारत को हरी झंडी दिखाई, बोले-काशी बन गई है हेल्थ कैपिटल

वाराणसी से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई रफ्तार का तोहफा दिया। शनिवार सुबह उन्होंने चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि अब वंदे भारत सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली एक परंपरा बन चुकी है।
इन चार ट्रेनों में वाराणसी से खजुराहो, फिरोजपुर-दिल्ली, एर्नाकुलम-बेंगलुरु और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली सेवाएं शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी को यह उसकी आठवीं वंदे भारत ट्रेन मिली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव के उद्घोष से की और बनारस की स्थानीय भाषा में लोगों को शुभकामनाएं दीं। पीएम ने कहा कि वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेन भारतीय रेल के नए युग की पहचान बन गई हैं।उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में यूपी में हुए विकास ने इसे एक नया आयाम दिया है। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने यूपी के विकास में करोड़ों रुपयों का योगदान दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तारित की जा रही हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जाए। यहां 10-11 साल पहले स्थिति ऐसी थी कि गंभीर बीमारी का इलाज करना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू का विकल्प था और मरीजों की संख्या इतनी थी कि पूरी-पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी बीमारी के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिताओं को कम करने का हमारी सरकार ने काम करने का काम किया है। महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में आधुनिक ट्रॉमा सेंटर, यह सारे अस्पताल सिर्फ काशी और पूर्वांचल नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के लिए वरदान बने हैं। काशी आज इन इलाकों में हेल्थ कैपिटल के रूप में जाने जाना लगा है।
यह प्रधानमंत्री मोदी का इस साल का पांचवां दौरा और सांसद बनने के बाद 53वां वाराणसी आगमन था। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे वे काशी पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) गेस्ट हाउस तक के 27 किलोमीटर लंबे मार्ग पर जगह-जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। शहर में माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा था। सड़कों पर पोस्टर, मंदिरों में दीपक, और लोगों के चेहरों पर वही पुराना जोश। शाम होते-होते प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया।
