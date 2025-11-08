पीएम मोदी ने 4 वंदेभारत को हरी झंडी दिखाई, बोले-काशी बन गई है हेल्थ कैपिटल

प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तारित की जा रही हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जाए। यहां 10-11 साल पहले स्थिति ऐसी थी कि गंभीर बीमारी का इलाज करना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू का विकल्प था और मरीजों की संख्या इतनी थी कि पूरी-पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी बीमारी के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिताओं को कम करने का हमारी सरकार ने काम करने का काम किया है। महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में आधुनिक ट्रॉमा सेंटर, यह सारे अस्पताल सिर्फ काशी और पूर्वांचल नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के लिए वरदान बने हैं। काशी आज इन इलाकों में हेल्थ कैपिटल के रूप में जाने जाना लगा है।