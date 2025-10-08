Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

सांसद रविकिशन पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार, लोक मंगल की किए कामना

गोरखपुर से BJP सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंदिर में बैठकर उन्होंने शिव चालीसा पढ़ी और उसके बाद पूरे मंदिर का भ्रमण किया।

less than 1 minute read

वाराणसी

image

anoop shukla

Oct 08, 2025

Up news, Varanasi

फोटो सोर्स: पत्रिका, सांसद रविकिशन पहुंचे बाबा के द्वार

भोजपुरी सुपरस्टार व गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने शुक्रवार को वाराणसी स्थित बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर विधिवत दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बाबा भोलेनाथ से देश-प्रदेश सहित अपने संसदीय क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। दर्शन के बाद उन्होंने भावविभोर होते हुए कहा कि "विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी" काशी विश्वनाथ की महिमा अपरंपार है, यहां आकर आत्मिक शांति और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है।

आस्था के केंद्र के साथ ही आध्यात्मिक धरोहर भी

सांसद ने बाबा के चरणों में मत्था टेकते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ धाम न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक धरोहर की पहचान भी है।उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही काशी जगत में विशेष स्थान रखती है और यहां से पूरे विश्व को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने बाबा से देश की उन्नति, समाज में शांति और क्षेत्रवासियों की निरंतर प्रगति की मंगलकामना की।

पीएम के प्रयासों से काशी विकास की नई कहानी लिख रही है

सांसद रवि किशन ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रयासों से नए स्वरूप में विश्व पटल पर और भी भव्य पहचान बना चुका है। यहां आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन का आनंद उठाते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति की विराटता को भी अनुभव करते हैं। पूजन-अर्चन के बाद रवि किशन ने बाबा से आशीर्वाद लेते हुए कहा “हर-हर महादेव की गूँज पूरे देश में सकारात्मकता और शक्ति का संदेश देती है ”धाम में उनके साथ कई कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु भी मौजूद रहे।

