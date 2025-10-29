Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी में NDRF की सक्रियता से टला बड़ा हादसा…तेज हवा में गंगा की बीच धार में फंसी नाव, चीख पुकार से मचा हड़कंप

बुधवार को गंगा नदी में भ्रमण कर रहे यात्रियों में उस समय अफरा तफरी फैल गई जब तेज धार में उनकी नाव फंस गई, नाविक के कई प्रयासों के बाद भी जब नाव अनियंत्रित होने लगी तब यात्रियों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

anoop shukla

Oct 29, 2025

Up news, varanasi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गंगा की धार में फंसी नाव, NDRF ने किया रेस्क्यू

वाराणसी में बुधवार को गंगा नदी में बड़ा हादसा होने से बच गया, यहां अलर्ट NDRF के जवान बीच नदी में फंसे यात्रियों की चीख पुकार सुन उनके पास पहुंचे और रेस्क्यू कर दूसरे नाव में शिफ्ट कर किनारे लाये, यात्रियों के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। बता दे कि बुधवार दोपहर एक बजे के लगभग पर्यटक गंगा ने नाव से भ्रमण कर रहे थे, किनारे खड़े लोगों ने बताया कि अचानक तेज हवा और नदी की तेज धारा में नाव का संतुलन बिगड़ गया।

गंगा की बीच धार में फंसी पर्यटकों से भरी नाव, दहशत में यात्रियों की मची चीख पुकार

बीच नदी में जब नाव फंस गई तो यात्रियों ने किनारे खड़े लोगों को देख कर शोर मचाना शुरू कर दिया। संयोग से इसी समय गंगा में गश्त कर रहे NDRF के जवानों की नजर उनपर पड़ी और वे चंद मिनटों में ही यात्रियों के बीच पहुंच गए। टीम ने सभी 20 पर्यटकों को अपनी नावों पर ट्रांसफर किया और उन्हें ललिता घाट तक सुरक्षित पहुंचाया। यह खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो जल पुलिस भी एक्टिव हो गई, मौसम खराब होने के चलते सभी नागरिकों को यह चेतावनी दी जा रही है कि मौसम को देखते हुए ही गंगा में भ्रमण के लिए निकलें, छोटे नाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। पुलिस की दो टीम लगातार गंगा में निगरानी कर रही है।

ये भी पढ़ें

होटल के बंद कमरे में थी दो रशियन लड़कियां, जैसे ही पुलिस ने खोला दरवाजा कर दिया यह कारनामा
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 11:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में NDRF की सक्रियता से टला बड़ा हादसा…तेज हवा में गंगा की बीच धार में फंसी नाव, चीख पुकार से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अगले 36 घंटों तक रहेगा ‘मोंथा’ तूफान का असर,कई जिलों में जारी है रुक-रुककर बारिश

36 घंटों तक रहेगा ‘मोंथा’ तूफान का असर
वाराणसी

होटल के बंद कमरे में थी दो रशियन लड़कियां, जैसे ही पुलिस ने खोला दरवाजा कर दिया यह कारनामा

वाराणसी

सावधान…यूपी के इस शहर में संभल कर रहें, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एक हजार का जुर्माना

Up news, Varanasi news
वाराणसी

18 शहरों में चलेगी वॉटर मेट्रो ! वाराणसी-अयोध्या से श्रीनगर तक बनेगा जलमार्गों का नया नेटवर्क

Water metro
वाराणसी

चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल फिर…. जानें क्या है पूरा मामला

चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.