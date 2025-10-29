वाराणसी में NDRF की सक्रियता से टला बड़ा हादसा…तेज हवा में गंगा की बीच धार में फंसी नाव, चीख पुकार से मचा हड़कंप

बीच नदी में जब नाव फंस गई तो यात्रियों ने किनारे खड़े लोगों को देख कर शोर मचाना शुरू कर दिया। संयोग से इसी समय गंगा में गश्त कर रहे NDRF के जवानों की नजर उनपर पड़ी और वे चंद मिनटों में ही यात्रियों के बीच पहुंच गए। टीम ने सभी 20 पर्यटकों को अपनी नावों पर ट्रांसफर किया और उन्हें ललिता घाट तक सुरक्षित पहुंचाया। यह खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो जल पुलिस भी एक्टिव हो गई, मौसम खराब होने के चलते सभी नागरिकों को यह चेतावनी दी जा रही है कि मौसम को देखते हुए ही गंगा में भ्रमण के लिए निकलें, छोटे नाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। पुलिस की दो टीम लगातार गंगा में निगरानी कर रही है।